鳳凰盃「31到三義」！科技融合AR實境 康復之友展翅高飛

由衛福部桃園療養院主辦「第31屆鳳凰盃運動會」明天在苗栗三義登場，「31到三義」的寓意，以「健康台灣，結合科技」為主軸，融合AR實境運動、機器人暖場熱舞、貴賓聖火隊等創新元素，是全台唯一專屬精神康復之友的盛會，再次見證「健康、希望、重生」的力量。

鳳凰盃運動會自創立以來，始終致力於為精神康復之友打造展現復健成果，以及健康生活的平台，鼓勵學員透過運動釋放潛能、重拾自信，身為主辦方的桃園療養院也展現跨縣市合作決心，因此特地移師苗栗三義。

桃療副院長李俊宏指出，本屆鳳凰盃結合「健康台灣」的理念，期勉參賽學員快樂運動、健康復元，如同象徵「浴火重生、展翅高飛」的鳳凰]，在復健過程中勇敢挑戰、再度翱翔。

職能治療科主任王三平說，本屆賽事由專業職能治療師精心設計，結合體適能、核心肌力與團隊合作精神，推出包括「同階共進、橫行霸道、最佳推手、繩采飛揚」等多項多元比賽項目，吸引全國26支隊伍熱情參與。

康復之友透過競技與合作，不僅展現醫療與復健成果，更藉此強化人際互動、團隊精神與社會適應能力，目標在於翻轉社會對精神障礙的刻板印象，促進理解與接納。