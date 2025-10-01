鳳凰盃「31到三義」！科技融合AR實境 康復之友展翅高飛

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
「第31屆鳳凰盃運動會」明天在苗栗三義登場，桃療副院長李俊宏（左二）於行前授旗儀式中，期勉參賽學員快樂運動、健康復元。照／衛福部桃園療養院提供
由衛福部桃園療養院主辦「第31屆鳳凰盃運動會」明天在苗栗三義登場，「31到三義」的寓意，以「健康台灣，結合科技」為主軸，融合AR實境運動、機器人暖場熱舞、貴賓聖火隊等創新元素，是全台唯一專屬精神康復之友的盛會，再次見證「健康、希望、重生」的力量。

鳳凰盃運動會自創立以來，始終致力於為精神康復之友打造展現復健成果，以及健康生活的平台，鼓勵學員透過運動釋放潛能、重拾自信，身為主辦方的桃園療養院也展現跨縣市合作決心，因此特地移師苗栗三義。

桃療副院長李俊宏指出，本屆鳳凰盃結合「健康台灣」的理念，期勉參賽學員快樂運動、健康復元，如同象徵「浴火重生、展翅高飛」的鳳凰]，在復健過程中勇敢挑戰、再度翱翔。

職能治療科主任王三平說，本屆賽事由專業職能治療師精心設計，結合體適能、核心肌力與團隊合作精神，推出包括「同階共進、橫行霸道、最佳推手、繩采飛揚」等多項多元比賽項目，吸引全國26支隊伍熱情參與。

康復之友透過競技與合作，不僅展現醫療與復健成果，更藉此強化人際互動、團隊精神與社會適應能力，目標在於翻轉社會對精神障礙的刻板印象，促進理解與接納。

社區精神科主任賴建良強調，鳳凰盃同時傳遞「社會共融」價值，感謝衛福部、苗栗縣府、仁德醫專、康復之友協會與各醫事公會投入，營造友善支持網絡。作為全台唯一專為精神障礙者舉辦的全國性運動會，鳳凰盃不僅是運動競技的舞台，更具深遠的社會意義與永續價值。

桃療學員加緊練習比賽項目「同階共進」，希望創造佳績。照／衛福部桃園療養院提供
桃療學員加緊練習比賽項目「同階共進」，希望創造佳績。照／衛福部桃園療養院提供

運動 復健 團隊

鳳凰盃「31到三義」！科技融合AR實境 康復之友展翅高飛

