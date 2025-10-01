聽新聞
桃園高鐵站前開發案動土 地方憂交通衝擊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園高鐵站前規畫「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，第一階段建案昨動土，將新建5棟複合式大樓（模擬圖），預計2030年啟用。圖／桃園市經發局提供
國泰人壽於桃園高鐵站前規畫「高速鐵路桃園車站特定區開發案」，第1期3.2萬坪開發昨動土，預計新建5棟複合式大樓於2030年完工，是高鐵沿線規模最大開發計畫。地方看好此案帶動青埔繁榮發展，但也憂心交通衝擊，提醒相關單位做好協調因應。

桃園市經發局指出，國泰人壽於桃園市累計投資逾千億元，先前於高鐵桃園後站打造置地廣場商圈，匯集華泰名品城、COZZI Blu和逸飯店、Xpark水生公園、新光影城。此次在高鐵站前站開發，將蓋百貨商場、辦公大樓及星級飯店，並結合5G智慧應用與綠色運輸，營造智慧新城區。

桃園市長張善政、交通部鐵道局長楊正君等人參與動土，張善政說，桃園逐步形成「青埔、桃園、中壢」鐵三角的都市發展格局，肯定國泰人壽持續投資，為青埔點亮一顆顆明珠，推動區域繁榮。

國泰人壽總經理劉上旗說，國泰人壽與鐵道局共同推動前站第一、二期開發案，總投資額達500億元，規模為後站開發的1.5倍，預計創造逾2.4萬個就業機會，打造桃園休憩智慧新地標。

針對高鐵桃園站迎來大型開發，市議員梁為超肯定帶動青埔地區的繁榮發展，但也憂心影響交通動線和周遭環境，雖然商場皆設有停車場，仍不足以應付人潮，除了目前A21站預計設置的中豐交流道出入口，建議市府應優先規畫捷運延伸線。

市議員彭俊豪也說，開發區施工期間將影響周邊交通，務必加強協調相關交維與人行空間動線，也建議提早規畫開發面高鐵站前路側的綠帶區，避免重覆施工。

桃園高鐵站前開發案動土 地方憂交通衝擊

