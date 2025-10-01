聽新聞
苗栗電子遊戲場條例草案 限制級全國最嚴

聯合報／ 記者范榮達黃寅張裕珍／連線報導

苗栗縣政府縣務會議昨審議通過電子遊戲場業設置自治條例草案，將送議會審議，其中限制級電子遊戲場應距離學校、醫院等機構2公里以上，被認定為全國最嚴格。縣府表示，2007年起停止受理新申請案，遭監察院糾舉才訂此條例。有業者指出，縣府規定要設置在商業區，限制級要距離學校、醫院2公里以上，實際上連1公里範圍都找不到，等於沒開放申請設立。

多數縣市都對設置地點加以限制，以桃園市為例，應距離幼兒園、高中職以下各級學校、醫院800公尺以上。台中市規定距離住宅區50公尺以上，普通級應離學校、醫院200公尺以上，限制級應距離300公尺以上。

苗栗工商發展處調查，全縣共登記46家，普通級3家、限制級43家，營業中31家，停業15家。縣府2007年6月起，停止受理新申請案，有業者提行政訴訟，台中高等行政法院2023年8月判決，認定業者檢具相關資料申請，縣府應依法審查，而不是依縣府公告否決申請案。

監察院去年9月函文糾舉苗栗縣府，未依法院見解作適法處分，涉有行政怠惰，並指縣府未設置自治條例，即拒絕人民申請，有侵害人民權利之虞。

縣府草案規定，電子遊戲場應距離住宅區300公尺以上，普通級應距學校、醫院等機構1公里以上，限制級2公里以上；如涉及賭博，自查獲之日起3年，同地址不得再行申請設立。

縣府表示，各地多限制與學校、醫院距離200公尺至1公里，苗栗規定最嚴格；近年衍生治安疑慮的桌遊店，也會另訂自治條例管理。

