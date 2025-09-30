電子遊戲場業申設解凍 苗縣嚴訂自治條例規範

快訊

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣政府暫停受理申設電子遊戲場多年，遭業者向監察院陳情涉有行政怠惰。縣府工商發展處提報「苗栗縣電子遊戲場業設置自治條例草案」今在縣務會議通過，嚴格規範與學校距離。

苗栗縣政府今天召開縣務會議，會中討論通過由工商發展處提案的「苗栗縣攤販集中區管理自治條例草案」及「苗栗縣電子遊戲場業設置自治條例草案」，將提送縣議會進一步審議。

根據工商發展處資料，目前縣內電子遊戲場登記總家數為46家，其中普通級3家、限制級43家；營業中31家、停業中15家。

工商發展處指出，縣府近10年來暫停受理電子遊戲場新登記與設立，近日業者申設不予受理案，遭監察院來函要求苗縣府說明原委。

工商發展處表示，縣府106年9月公告不予受理電子遊戲場業設立之依據「備受挑戰」，被民眾指涉有行政怠惰情事，有業者提起行政訴訟，經台中高等行政法院判決認定，業者檢具商業登記申請書、電子遊戲場營業級別證等相關書件申請，縣府應依法定要件審查。

工商發展處指出，苗栗縣是少數尚未制定縣內自治條例縣市，若依中央經濟部「電子遊戲場業管理條例」及「商業登記法」審核，條件過於寬鬆，對青少年身心及治安影響甚鉅，因此訂定「苗栗縣電子遊戲場業設置自治條例」盼加以嚴格規範。

草案條文中，電子遊戲場除應符合土地管制、建築、消防、衛生法規相關規定，並規範應距離住宅區300公尺以上，且普通級電子遊戲場所應距離幼兒園、國中小、高中職、醫院等機構1000公尺以上；限制級電子遊戲場所應距離2000公尺以上。

此外，若經營電子遊戲場業涉及賭博行為者，自司法警察機關查獲之日起3年內，該營業場所同一地址不得再行申請設立電子遊戲場業。

