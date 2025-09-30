竹市幸福指數成績公布 「社會聯繫」面向分數最高

新竹市政府今公布媒體調查幸福指數，竹市整體幸福指數平均達6.85分。代理市長邱臣遠表示，幸福指數是民眾最直接的回饋，這份調查不僅是民眾對幸福感受的正面回應，也提醒市府要持續努力，謙卑傾聽、積極回應民眾期待。

市府指出，在「社會聯繫」面向，民眾給予7.49分；市府推動社區長照據點與日照中心，提供在地長者安心照顧；同時擴大志工服務網絡，從義警、義消到校園志工與環保志工，民眾彼此守望相助，形成強韌的社會支持力量。此外，市府推動「老幼共好」計畫，讓不同世代能共學共樂，營造更緊密的社區情感連結，強化了市民的幸福感受。

「居住條件」方面獲7.28分評價。市府積極推動道路修繕與社區環境優化，並於公有停車場完成73槍快慢充電樁建置，成為全台快充數量第一的城市，展現低碳交通與智慧治理的決心。民眾對水電瓦斯等基礎生活服務與社區便利性滿意度持續上升。另外市府也完成「路平專案」，修繕224條道路，總修復56.1公里，並汰換7478盞路燈，全面提升道路品質與城市照明效能。

「工作與收入」面向則獲7.08分，顯示民眾對城市經濟活力充滿信心。另外，市府舉辦新竹購物節，創造54億元消費佳績，帶動商圈與觀光發展，增加商業收益；並積極拓展國際合作，今年與美國亞利桑那州商務局簽署合作意向書，推動產業發展與人才交流；同時成立「新關稅應變專案小組」，協助在地企業因應國際挑戰，展現協助產業轉型的行動力，創造城市經濟的持續動能。

此外，在調查細項中，民眾對於市府推動相關政策亦給予高度肯定，如國際交流成果、「新竹通 APP」推行、敬老愛心卡擴大使用、帶狀皰疹疫苗補助，以及新竹玩啤派對、新竹交響管樂團演出等活動，都獲得多數市民給予7至8分以上 的高標肯定，顯示施政成果已逐步轉化為民眾的幸福感受。

市府表示，對於市府施政面向中，民眾最為滿意的調查結果落在「老人福利與長期照顧」。市府擴大「敬老愛心卡」服務，自今年11月起每月社福點數提升至800點，並增加農會與藥局使用額度，各自上限提升至200點，便利長者日常採買與醫療需求。

醫療方面，市府推出帶狀皰疹疫苗補助，每位50歲以上市民可獲得2000元補助，降低疫苗接種負擔，守護長者健康。同時，市府持續建置日照中心與社區長照據點，推動長照專車、居家服務及送餐服務，並整合智慧長照系統，讓長者能在熟悉的社區中安心生活。這些政策不僅回應了高齡社會的需求，也讓長者在生活便利性、醫療照護與社會參與上獲得更多支持，進一步提升市民對幸福感的肯定。

另外，「天下雜誌」公布的2025永續幸福城市大調查中，竹市「縣市競爭力」名列非六都第4，「文教面向」全國第1，「經濟面向」全國第3，「慢老城市」非六都第2。國際評比中，竹市在 2025 Global Cities Index中排名第201，全國第2、非六都第1；並在2025 Happy City Index中名列第75，獲得「銀牌級城市」肯定，再度印證打造幸福宜居城市的成果。

行政處補充，這次幸福滿意度調查參考OECD、World Happiness Report、以及國內權威媒體的幸福城市調查架構，涵蓋十一個面向，包含社會聯繫、居住條件、工作與收入、所得與財富、教育與技能、主觀幸福感、工作與生活平衡、公民參與及政府治理、健康狀況、人身安全與環境品質。調查採用0至10分量表，由受訪者依自身感受給予評分；並由「趨勢民意調查股份有限公司」於2025年9月執行，透過各分數人數加權平均後計算出各面向分數，再以十一個面向平均值作為總體幸福分數，確保調查結果的客觀性與代表性。