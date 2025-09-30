快訊

信仰結合藝術 中壢仁海宮200年宮慶攜手故宮推出3D媒體展

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區仁海宮創建至今200年，與國立故宮博物院百年院慶結合，舉辦「仁海宮建宮200周年暨故宮100年院慶—皕載風華郎世寧新媒體展」。記者周嘉茹／翻攝

桃園市中壢區仁海宮創建至今200年，不僅是地方信仰中心，更是民間藝術的重要殿堂。仁海宮與國立故宮博物院百年院慶結合，舉辦「仁海宮建宮200周年暨故宮100年院慶—皕載風華郎世寧新媒體展」，透過數位科技跨域合作，現場以3D立體影像展有故宮及仁海宮展區，重現歷史文化。

桃園市副市長王明鉅今上午出席開幕典禮，表示仁海宮此次與故宮百年院慶結合，讓「皇家藝術」與「民間藝術」同場對話，別具意義，市民可以在熟悉的信仰場域欣賞世界級藝術瑰寶，期盼未來持續在桃園發揚中華文化。

王明鉅指出，仁海宮歷代信仰與雕塑彩繪，展現民間工藝的藝術價值；故宮典藏郎世寧等宮廷畫作，則代表皇家藝術的精緻傳統。兩者相互呼應，不僅象徵宮廷與庶民文化的交融，也透過數位科技讓藝術走入大眾生活，讓民眾在參拜之餘欣賞藝術，體驗宗教文化與世界級藝術資產的結合。

民政局指出，仁海宮自去年起與故宮合作舉辦3D數位文物互動展，成功將宮廟信仰空間轉化為文化展演場域，今年更進一步以3D立體影像重現仁海宮200年的悠久歷史。此次展覽更透過沉浸式展演手法，讓民眾以嶄新視角認識仁海宮，體驗桃園多元文化薈萃的風華。

民政局進一步說明，市府同時推動宗教文化與觀光結合，例如今年台灣燈會在桃園，邀請13間宮廟共同打造「福光滿意讚」宗教燈區，其中仁海宮設置的「七星橋」成為亮點，吸引民眾走橋許願、迎福祈安，結合趣味互動與燈光藝術，吸引超過1千萬人次參與，展現宗教文化與藝術觀光的加乘效益。

桃園市中壢區仁海宮創建至今200年，與國立故宮博物院百年院慶結合，舉辦「仁海宮建宮200周年暨故宮100年院慶—皕載風華郎世寧新媒體展」。記者周嘉茹／翻攝

