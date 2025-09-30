桃捷綠線工程推進 八德介壽路又1潛盾機發進
桃園捷運綠線工程持續推進，桃園捷工局今天表示，今年第5台潛盾機已在桃園八德介壽路發進，自G06陽明運動公園站出發，朝G05小大湳站上行線掘進，預計明年10月完成隧道貫通。
桃園市政府捷運工程局今天表示，此次發進的潛盾機將在地底下20公尺掘進，並與今年8月發進、在地底下30公尺掘進的潛盾機，以上下疊式的方式穿越國道2號下方直接基礎結構。
桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，這台潛盾機發進最引人注目的亮點之一，是桃園捷運綠線G06陽明運動公園站同時發進了4台潛盾機，而且這4台潛盾機同時在地底掘進，在全國捷運工程史上堪稱唯一紀錄；希望以密集的發進規劃，加快捷運綠線隧道完工進度。
捷工局說，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道。
捷工局也說，今年已依續發進了5台潛盾機，預計至今年底捷運綠線八德地區7台潛盾機全數發進鑽掘，預計民國116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車奠定基礎。
