竹北人口破22萬！縣府斥資11.58億新建戶政地政大樓 2027年完工啟用
新竹縣政府為提升便民服務品質，推動竹北戶政地政聯合辦公大樓新建工程，今天在竹北市自強五路與成功十二街基地舉行開工動土典禮。預計於116年完工啟用，屆時將成為竹北市重要的行政服務據點，並帶動周邊地區發展。
竹北市人口成長快速，已突破22萬，地政與戶政業務需求日益增加，現有辦公空間已不敷使用，甚至有民眾抱怨「等很久」。縣長楊文科表示，新建的聯合辦公大樓將整合地政事務所與戶政事務所功能，提供民眾「一站式」服務，節省洽公時間，也大幅提升行政效率。
縣府表示，工程採綠建築及智慧管理概念，除提供民眾舒適安全的辦公環境外，也符合環保與節能趨勢，首創採用電力牆搭配太陽能板節能設計，讓電力具削峰填谷概念，並具備環境永續精神，提供洽公民眾舒適健康環境。
其他多項民眾友善設施，包括咖啡吧、共享空間、性別友善及無障礙洗手間、室內數位智慧新人結婚拍照打卡牆，以及數位智慧訓練中心，可提供新竹縣公務人員辦理各項教育訓練。
民政處長陳建淳說明，竹北地政戶政聯合辦公大樓在9月9日以11億5800萬元決標給瑞助營造公司，新建地上5層、地下3層聯合辦公大樓，規畫有智慧化洽公空間、無障礙設施及節能綠建築設計，同時整合第一線戶政與地政業務為民服務行政功能，並透過景觀設置，打造東興圳之美延伸的戶外民眾拍照打卡區。
