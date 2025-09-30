桃園上百「伯公照護站」全國居冠 守護客庄長者量能年年升

桃園市政府今日上午發表推動「伯公照護站」年度成果，副市長王明鉅肯定照護站規模逐年擴大，如今有100站，超過1700位長者參與，居全國之冠，展現桃園推動在地長照與客家文化傳承的豐碩成果。

伯公照護站成果展在客家文化館舉行，王明鉅與百位長者跳健康操，現場活力旺盛。他表示，伯公照護站2019年推動至今，在客委會支持與地方社區熱情參與下，已發展成全國最多的100個站點。

王明鉅指出，今年部分伯公站點導入創新課程，結合客家百工百藝及數位科技，包括捏麵、八音、戲劇表演及生命故事繪本，不僅活化長者身心，更增強自信與成就感，他鼓勵長者分享自身經驗，藉跨世代互動，讓照護服務與文化傳承同時並行。

客家事務局說明，伯公照護站如同客家人所敬奉的「伯公（土地公）」，守護客庄長者，同時象徵與土地的連結，及對在地文化的尊重。這些站點由具客語能力的志工與照服員一同投入，不僅提供基礎照護及共餐服務，還安排老幼同樂及各類文化活動，如開設客家歌謠、美食製作等，讓長者在獲得照護的同時，也能以活潑有趣的方式參與文化傳承，融入社區生活，展現健康活力與風采。