民眾陳情「路很爛！」 苗栗苑裡鎮石頭坑街路面改善預計12月底發包
苗栗縣苑裡鎮石鎮里的石頭坑街為聯絡苗50線、苗43線重要道路，也是當地居民主要聯外道路，加上高爾夫球場與著名溫泉飯店位於其中，常有外來觀光、休閒車流，因路面受損影響交通，苑裡鎮公所向中央爭取獲補助約990萬元，公所自籌約1300萬，路面改善工程預計12月底發包。
苑裡鎮代會主席洪晃琦、鎮代江世坤日前接獲民眾陳情，石頭坑街因長期車輛行經受損「路很爛！」，經邀集苑裡鎮公所會勘後，爭取改善路面。
洪晃琦指出，石頭坑街長期扮演苗50線與苗43線連絡道角色，不少里民進出常利用石頭坑街往來；另外，苗50線可通往地方著名的高爾夫球場加上近年來進駐的溫泉飯店，且與石鎮里相鄰的蕉埔里擁有不少觀光果園，常有遊客透過石頭坑街聯絡，道路長期未重新鋪設改善，也影響交通安全。
江世坤表示，石鎮里農田正重畫中，利用石頭坑街進出居民增加，加上前往溫泉飯店與高爾夫球場多透過苗43線經石頭坑街在銜接苗50線後前往，觀光廊帶已經形成，道路建設更顯重要。
公所表示，接獲陳情會勘後，洪晃琦提報計畫透過鎮公所送交內政部國土管理署核定補助，總經費近1300萬元，目前已委外設計規畫案，計畫改善長度2.2公里道路、寬度約7公尺，工程預計12月底發包。
