連續9年獲獎校園扎根有成 苗栗縣斬獲三項金安獎

苗栗縣校園交通安全教育紮根有成，今年斬獲三項金安獎！114年度全國交通安全領域最大獎項「金安獎」預計11月舉行頒獎典禮，苗縣府教育處獲頒三項金安獎，除了連續9年於「交通安全教育」單項評核獲獎外，今年更是首次於分組第二組獲得第一名的佳績。

教育處指出，自111年度起，推動編製在地化交通安全融入領域課程教案，至113年共計編輯國小低、中、高年級至國中階段共9領域交通安全教案，並辦理教學分享研討會，供各校教師實際於各領域教學使用。

近幾年苗栗縣長者事故率較高，為提升縣內長者及學童交通安全意識，教育處也自112年度起，聯合縣內國小及幸福學院與樂齡中心，運用定向追蹤模式辦理青銀共學交通安全闖關活動，共辦理12場次，體驗人數計720人；另改善近年逐漸上升的自行車事故率，辦理「自行車安全教育」宣導計畫，推廣正確騎乘，參與人數計280人。

當中，苑裡鎮致民國中配合學校願景訂定學校交通安全課程目標，針對苑裡藺草原鄉、學校柔道金牌、地區石虎出沒特色規畫統整性、主題性的學習課程，進行課程教學；山腳國小成立推動交通安全教育委員會，由學年教師進行課程共備，依低中高年段分組，各組設計全學年6節課教案，規畫符合交通安全核心能力的教學課程，運用相關資源進行教學，兩校各項成績斐然，均獲金安獎肯定。