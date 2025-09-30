快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

連續9年獲獎校園扎根有成 苗栗縣斬獲三項金安獎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
新學年9月1日國中小開學日，苗栗縣長鍾東錦與夫人陳美琦伉儷也化身導護志工，前往竹南鎮海口國小關心學童上學安全。圖／苗栗縣政府提供
新學年9月1日國中小開學日，苗栗縣長鍾東錦與夫人陳美琦伉儷也化身導護志工，前往竹南鎮海口國小關心學童上學安全。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣校園交通安全教育紮根有成，今年斬獲三項金安獎！114年度全國交通安全領域最大獎項「金安獎」預計11月舉行頒獎典禮，苗縣府教育處獲頒三項金安獎，除了連續9年於「交通安全教育」單項評核獲獎外，今年更是首次於分組第二組獲得第一名的佳績。

教育處指出，自111年度起，推動編製在地化交通安全融入領域課程教案，至113年共計編輯國小低、中、高年級至國中階段共9領域交通安全教案，並辦理教學分享研討會，供各校教師實際於各領域教學使用。

近幾年苗栗縣長者事故率較高，為提升縣內長者及學童交通安全意識，教育處也自112年度起，聯合縣內國小及幸福學院與樂齡中心，運用定向追蹤模式辦理青銀共學交通安全闖關活動，共辦理12場次，體驗人數計720人；另改善近年逐漸上升的自行車事故率，辦理「自行車安全教育」宣導計畫，推廣正確騎乘，參與人數計280人。

當中，苑裡鎮致民國中配合學校願景訂定學校交通安全課程目標，針對苑裡藺草原鄉、學校柔道金牌、地區石虎出沒特色規畫統整性、主題性的學習課程，進行課程教學；山腳國小成立推動交通安全教育委員會，由學年教師進行課程共備，依低中高年段分組，各組設計全學年6節課教案，規畫符合交通安全核心能力的教學課程，運用相關資源進行教學，兩校各項成績斐然，均獲金安獎肯定。

自行車

延伸閱讀

電子遊戲場新設蓋牌遭監察院糾舉 苗栗縣府草擬自治條例管理

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

光復國中1樓被泥水掩埋 災後拚明天復課準備曝光

古秀妃出席苗栗活動 籲全國客家鄉親挺花蓮

相關新聞

南桃園新藝文中心要等15年？ 議員批海市蜃樓

桃園市中壢藝術館使用多年設備老舊，市府規畫在平鎮區新設南區藝文中心，打造南桃園新地標，但多名民代質疑市府預計2033年才...

民眾陳情「路很爛！」 苗栗苑裡鎮石頭坑街路面改善預計12月底發包

苗栗縣苑裡鎮石鎮里的石頭坑街為聯絡苗50線、苗43線重要道路，也是當地居民主要聯外道路，加上高爾夫球場與著名溫泉飯店位於...

連續9年獲獎校園扎根有成 苗栗縣斬獲三項金安獎

苗栗縣校園交通安全教育紮根有成，今年斬獲三項金安獎！114年度全國交通安全領域最大獎項「金安獎」預計11月舉行頒獎典禮，...

電子遊戲場新設蓋牌遭監察院糾舉 苗栗縣府草擬自治條例管理

苗栗縣政府2007年6月起停止受理電子遊戲場新設案，監察院糾舉有侵害人民權利之虞，縣府因此草擬自治條例草案，「被」開放恢...

民眾抱怨竹東市場垃圾堆積有惡臭 鎮公所：加強清理與管理

新竹縣竹東鎮的中央市場是規模龐大的客家傳統市場，延伸到周邊的街道，有超過4百個攤商在聚集，相當知名，甚至吸引旅行團帶團走...

竹市共享機車 審計室、民代籲擴大服務

新竹市政府去年4月推動共享機車試辦計畫，但審計室查核發現，共享機車迄今營運規模小，未擴及香山區及多處觀光景點，管理法規也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。