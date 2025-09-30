快訊

電子遊戲場新設蓋牌遭監察院糾舉 苗栗縣府草擬自治條例管理

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通過自治條例草案規定限制級電子遊戲場必須距離學校等2公里以上，全國最嚴格。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府2007年6月起停止受理電子遊戲場新設案，監察院糾舉有侵害人民權利之虞，縣府因此草擬自治條例草案，「被」開放恢復申請，規定限制級電子遊戲場必須距離學校等2公里以上，全國最嚴格，配套加強管理。

縣務會議今天通過電子遊戲場業設置自治條例草案，將提送縣議會審議，縣府工商發展處強調並非鼓勵，而是有業者提起行政訴訟，台中高等行政法院2023年8月判決，認定業者檢具商業登記申請書、電子遊戲場營業級別證等相關書件申請，縣府應依是否符合商業登記法、電子遊戲場業管理條例、兒童及少年福利與權益保障法等法定要件審查，而不是依縣府2007年6月公告，而否准申請案。

監察案去年9月函文糾舉縣府，逾半年沒有依法院見解，作適法之處分，涉有行政怠惰，並指出縣府未設置自治條例，即拒絕人民申請，有侵害人民權利之虞。

工商發展處調查，目前3個縣市完全開放申請登記電子遊戲場，12個有條件開放，苗栗縣等7縣市未開放，全縣電子遊戲場登記46家，普通級3家、限制級43家，營業中31家，停業15家，被開放配套草擬自治條例加強管理。

草案規定電子遊戲場應距離住宅區300公尺以上，普通級應距離幼兒園、國中（小）學、高中、職校、醫院等機構1公里以上，限制級應距離2公里以上，如涉及賭博，自警察機關查獲之日起3年，同一地址不得再行申請設立電子遊戲場業。

工商發展處表示，12個縣市有條件開放電子遊戲場，設立地點距離限制200至1000公尺，苗栗縣自治條例草案將會是全國最嚴格，近年來衍生治安疑慮的桌遊店，縣府也會另訂定自治條例管理。

苗栗縣 賭博 監察院

