晚期肺癌治療大千醫院接軌國際 無基因突變肺腺癌年省200萬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
謝為忠表示，免疫治療合併化學治療納入健保給付，為晚期肺癌病人帶來治療新希望。圖／大千醫院提供
謝為忠表示，免疫治療合併化學治療納入健保給付，為晚期肺癌病人帶來治療新希望。圖／大千醫院提供

肺癌長期蟬聯國人癌症死因榜首，其中約70%為肺腺癌病人，過去因健保給付限制，約30%無基因突變的第四期肺腺癌病人，只能選擇傳統化學治療或自費接受免疫治療，治療方式相對受限；自今年6月1日起，健保署將免疫治療合併化學治療納入健保給付範圍，這項政策不僅與國際治療指引完全接軌，對於無基因突變肺腺癌患者可年省200萬，更帶來治療新希望。

苗栗大千副院長暨胸腔內科醫師謝為忠指出，最近在門診中遇到一位40歲的男性，平日沒有抽菸習慣，因慢性咳嗽2個月而就醫，經支氣管超音波切片檢查，確診第四期肺腺癌且基因突變檢測為陰性。根據台灣肺癌臨床研究統計，約有三分之一的肺腺癌病人屬於基因檢測陰性族群，這些病人往往是年輕、不吸菸或輕度吸菸者，發病原因不明，但病程進展快速，更需要積極有效的治療策略。

然而，過去這類病人必須面對傳統化療效果有限，而免疫治療合併化療又需要自費的問題，且一個療程動輒數十萬元，許多家庭都難以負擔。

依據國際治療趨勢及大型臨床數據發現，接受免疫治療合併化療的病人，相較於單純接受化療的病人，其整體存活期可延長至少6-8個月，部分病人甚至能達到長期控制病情的效果；同時，免疫治療合併化療的客觀反應率可達45-50%，比單純化療的25-30%要高出許多。

謝為忠說，在治療經驗中，年輕、不吸菸的肺腺癌病人對免疫治療往往有較好的反應。這類病人的腫瘤微環境通常免疫活性較高，透過免疫檢查點抑制劑重新啟動免疫系統，搭配化療的協同效應，能達到理想的治療成果；因此，此次健保擴大給付治療方式，無疑是對肺癌病人治療上的一大福音。

案例中的40歲男性病人透過健保給付，接受兩次免疫治療合併化療後，腫瘤已明顯變小、效果顯著，不僅整體恢復狀況良好，也大幅減輕費用壓力。

謝為忠強調，大千肺癌診療團隊包含：胸腔內外科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、放射診斷科、核子醫學科、病理科等跨科合作，每位病人都會由多專科討論後，制定最適合的個人化治療計畫。同時，醫療團隊定期參與國際學術會議，掌握最新的治療趨勢，持續引進最新治療技術及藥物；另外，搭配推動肺癌篩檢計畫，期望幫助病人早期發現、早期治療，提升整體治療成效。

40歲男性個案接受治療後，與治療前相比(左圖紅圈處)，腫瘤已明顯變小(右圖藍圈處)。圖／大千醫院提供
40歲男性個案接受治療後，與治療前相比(左圖紅圈處)，腫瘤已明顯變小(右圖藍圈處)。圖／大千醫院提供

