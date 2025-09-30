快訊

民眾抱怨竹東市場垃圾堆積有惡臭 鎮公所：加強清理與管理

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
另一名逛市場的民眾則直言，該區看起來就是長年堆積的狀況，市公所應該要派專人加強清理與稽查。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹東鎮的中央市場是規模龐大的客家傳統市場，延伸到周邊的街道，有超過4百個攤商在聚集，相當知名，甚至吸引旅行團帶團走訪。不過近期有民眾反應，市場內有垃圾亂丟情況，便當盒、廢棄物隨處可見，惡臭味瀰漫。對此，竹東鎮公所回應，將加強清理被放置垃圾的區域，並請自治會配合宣導。

有民眾表示，平時都在會竹東市買菜，這裡有家常菜、農產品、客家傳統米食的美味，近年因蓋了竹東信義立體停車場，停車方便，讓更多人來此購物。但市場內有一區長期堆置垃圾，且逐漸有惡臭味、看到老鼠等，一度要捏著鼻子走，根本無法忍受。

另一名逛市場的民眾則直言，該區看起來就是長年堆積的狀況，市公所應該要派專人加強清理與稽查，從源頭解決垃圾堆置問題。「只要攤位乾淨整潔，就會有人願意過來這邊，不然大家只會繞道而行。」

對此，竹東鎮公所回應表示，放置垃圾的區域將加強清理，並請市場攤商自治會配合加強宣導，對攤商部分，由於大部分櫃位目前都有承租人，也請承租攤商自主管理，若必要將調閱監視器，了解亂丟垃圾情形，必要時會張貼告示牌。

竹東市場已超過一甲子歷史，平假日人潮絡繹不絕，已做完耐震補強工程，目前竹東鎮公所正積極向客家委員會爭取「客家文化市集再造計畫」，正排審中，將協助傳統市場轉型升級，打造具備文化深度與生活溫度的魅力市集，讓市場不僅是買賣的場域，更是地方創生的核心引擎。

民眾指出，市場內有一區長期堆置垃圾，且逐漸有惡臭味。記者郭政芬／攝影
不過近期有民眾反映，市場內有垃圾亂丟情況，便當盒、廢棄物隨處可見。記者郭政芬／攝影
客家文化 攤商 臭味

