挖到疑似遺址 竹南至頭份聯絡道停工

苗北雙城頭份市、竹南鎮近年發展快速，為方便頭份市區往返竹南科學園區一帶，苗栗縣政府獲中央補助共投入1.8億多元推展竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路工程，未料開工不久表土層發現疑似山佳考古遺址文物，目前已停工，保守估計文資審議結果年底出爐。

縣府交通工程處指出，頭份市人口逾10萬人，許多竹南科、竹南工業區上班族就近頭份置產，竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道為竹南科學園區、竹南工業區至頭份市區捷徑，但因大埔台地高低落差阻礙，加上原路寬僅2.5至5.5公尺會車困難，地方爭取拓寬多時。

內政部去年7月核定都市計畫變更，縣府獲中央補助1億5453萬元，加上自籌2727萬元，長600多公尺聯絡道將拓寬至12公尺，今年8月15日開工，預計明年底完工，目標縮短2地約10分鐘車程。

由於聯絡道工程西邊200多公尺，位在山佳考古遺址範圍，縣府依文化資產保存法施工監看，9月3日表土發現陶器、石器等破片，9月10日會勘確定疑似遺址文物，承包商申請停工。

縣府文化觀光局指出，山佳遺址2021年提報文資保護，去年委外試掘5處深坑，上個月發表3處可見史前文化層，出土包括4件完整陶器，及大量陶片與石器，將併同聯絡道工程搶救發掘計畫成果，提送文資審議委員審查。

該處聯絡道工程進度僅0.41%，交工處後續將視文資審議辦理，目前評估可能要今年底才有結果，明年底完工目標確定後延，未來希望不影響文資保存與規畫部分先行施工。