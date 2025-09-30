竹市共享機車 審計室、民代籲擴大服務

新竹市政府去年4月推動共享機車試辦計畫，但審計室查核發現，共享機車迄今營運規模小，未擴及香山區及多處觀光景點，管理法規也不健全，民代也認為市區旁境郊的風景區更需要共享機車，才有助觀光。市府交通處回應，已積極與廠商協調，仍待廠商研議評估。

審計室報告指出，竹市府推動共享機車試辦計畫，GoShare、iRent各投入300輛、200輛共享機車，雖然服務涵蓋東區、北區等市區道路與新竹科學園區，但香山區與多處風景區都非服務範圍，建議擴大規模，並串聯交通樞紐、機關學校及觀光景點。

不僅如此，審計室也認為市府迄今尚未制定共享運具經營業管理自治條例，未有違規營運罰則，或相關服務評鑑機制等規範，不利維護公共秩序與保障使用者權益。

市議員施乃如說，她自2019年起爭取共享電動機車服務，樂見去年GoShare和iRent進駐新竹，提升民眾移動便利，但仍有很大進步空間；建議服務範圍擴至香山區、南區，涵蓋青草湖、普天宮等觀光景點，像是青草湖公車班次少，但當地斜坡多，若有共享機車可租借，可解決交通痛點。

交通處回應，共享機車試辦計畫市府並未出資，但已積極與廠商協調擴大服務範圍，廠商考量服務量能、整體效益及調度能力等條件，還須研議評估；並將視廠商營運情形研議制定自治條例，若共享機車有查獲違規行為，目前會依道路交通管理處罰條例開罰，以維護道路交通秩序。