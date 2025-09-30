南桃園新藝文中心要等15年？ 議員批海市蜃樓

桃園市中壢藝術館使用多年設備老舊，市府規畫在平鎮區新設南區藝文中心，打造南桃園新地標，但多名民代質疑市府預計2033年才能取得用地，甚至要再等7至8年才完工，等於15年後落成啟用，新地標宛如「海市蜃樓」。市府回應，都市計畫核定後，將同步進行場館設計，盼加速期程。

南桃園主要藝文表演場館僅有1985年落成的中壢藝術館，場地小、設備老舊、需經常維修，難以吸引大型國際級表演團隊。文化局考量若原地重建，恐有多年無法進行藝文展演，規畫在未來台鐵平鎮站周邊的「平鎮高中南側農業區」新設南區藝文中心。

議員舒翠玲直言，據目前規畫，2033年此案才完成都市計畫及用地取得之後，還要等7至8年才完工，讓人感覺像「海市蜃樓」；既然已知大致位置與面積，應提前啟動建築規畫設計，除了有音樂展演場地，還要有舞蹈、戲劇等多元用途。

議員陳韋曄認為，南桃園市民引頸期待南區藝文中心，除了要定位清楚，要提前規畫交通動線、接駁車、停車空間等配套，讓民眾可以方便、順利抵達。

都發局長江南志表示，「平鎮高中南側農業區整體開發計畫案」由桃園市都市計畫委員會審議中，配合鐵路地下化平鎮車站南移、捷運橘線路線調整和南區藝文中心需求，目前正在修正規畫方案。

都發局預計，此案今年下半年提報桃園市都委會審議後，提送內政部審議，估計內政部2028年審定都市計畫後，即可著手場館細部設計，縮短整體開發時程。

文化局長邱正生說，中壢藝術館僅設有1046席的音樂廳，國際級演出常因場地條件不符需求無法引進桃園，未來南區藝文中心將規畫1500至2000席的大型音樂廳、700至800席的中型表演廳和200至400席的黑盒子劇場，並設置國樂團專屬空間；依據台北北藝中心空間規格估算，此案經費約需70億元。