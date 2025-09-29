連4天撈4萬隻！中壢老街溪魚群集體暴斃 初判因素曝光

桃園市中壢區重要休閒廊道的老街溪步道，近日傳出陣陣惡臭，不少散步及運動的市民發現，在A21環北站附近的河面浮現許多魚屍，引發議論。環保局表示，經檢驗水質未有明顯異常情形，研判應是近期天氣因素及溶氧偏低造成魚類死亡。

桃園市環保局近日接獲中壢區A21周邊老街溪河段有死魚漂浮，於26日晚間隨即派員前往老街溪進行現場勘查。稽查人員當場採集了溪水樣本進行水質檢測，結果顯示水質並未有明顯異常的情形。

環保局初步研判，此次大量魚隻死亡，應是受到近期天氣因素的影響，導致水體溶氧偏低所造成；這類自然因素引起的魚群窒息死亡，在季節交替或氣候劇變時偶有所聞。現場溪水中仍有大量魚群存活，且未發現任何異常排放廢水或汙染情事，並通報水務局接手處理。