連4天撈4萬隻！中壢老街溪魚群集體暴斃 初判因素曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區老街溪步道近日被民眾發現，A21環北站附近的河面浮現許多魚屍。圖／民眾提供
桃園市中壢區老街溪步道近日被民眾發現，A21環北站附近的河面浮現許多魚屍。圖／民眾提供

桃園市中壢區重要休閒廊道的老街溪步道，近日傳出陣陣惡臭，不少散步及運動的市民發現，在A21環北站附近的河面浮現許多魚屍，引發議論。環保局表示，經檢驗水質未有明顯異常情形，研判應是近期天氣因素及溶氧偏低造成魚類死亡。

桃園市環保局近日接獲中壢區A21周邊老街溪河段有死魚漂浮，於26日晚間隨即派員前往老街溪進行現場勘查。稽查人員當場採集了溪水樣本進行水質檢測，結果顯示水質並未有明顯異常的情形。

環保局初步研判，此次大量魚隻死亡，應是受到近期天氣因素的影響，導致水體溶氧偏低所造成；這類自然因素引起的魚群窒息死亡，在季節交替或氣候劇變時偶有所聞。現場溪水中仍有大量魚群存活，且未發現任何異常排放廢水或汙染情事，並通報水務局接手處理。

水務局河岸地工程管理科科長王瀚逸指出，水務局於上周五即接獲通報並開始清除，直至今日已第4天，持續派員在現場清理該流域，截至今中午已派約60人次到現場清運，共打撈約4萬隻魚屍，目前現場的魚屍多數已清運乾淨，然未來一周仍有可能出現魚屍，將會加強上、下游巡檢，維護老街溪環境。

桃園市環保局接獲通報後於26日晚間赴老街溪現場檢驗水質無異常，應是受到近期天氣因素的影響，導致水體溶氧偏低所造成。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局接獲通報後於26日晚間赴老街溪現場檢驗水質無異常，應是受到近期天氣因素的影響，導致水體溶氧偏低所造成。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢區老街溪步道近日被民眾發現，A21環北站附近的河面浮現許多魚屍。圖／民眾提供
桃園市中壢區老街溪步道近日被民眾發現，A21環北站附近的河面浮現許多魚屍。圖／民眾提供
桃園市中壢區老街溪步道近日被民眾發現，A21環北站附近的河面浮現許多魚屍。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢區老街溪步道近日被民眾發現，A21環北站附近的河面浮現許多魚屍。圖／桃園市環保局提供

老街 環保局 水質

