桃園最大埤塘龍潭大池 爭取納入「大龍門」規劃5千萬全區改造

桃園市龍潭區龍潭大池位在區中心，水域面積約10公頃，是桃園最大的都市型埤塘。龍潭大池周邊富有豐富的景觀及文化底蘊，一年約有250萬人赴龍潭大池觀光，為提升龍潭大池觀光效能，地方爭取未來配合大龍門計畫，市府也規劃約5000萬元經費，預計將龍潭大池周邊整體重新規劃。

龍潭大池2023年因桃園燈會選定作為主場，一度衝上全市第3名觀光熱點，平常更是每年端午節龍舟大賽賽場，皆維持在前5名；為了提升龍潭大池的觀光文化，地方爭取未來透過公共空間的串聯，結合自然探索和人文體驗，除了希望環境更舒適，也能帶動地方經濟。

議員徐玉樹指出，日前和桃園市副市長王明鉅、市府團隊及龍潭區公所等單位一起到現場勘查，主要契機是為了改善大池西岸夜間照明不足的問題；原先計畫進行部分水岸改造與照明提升，但王明鉅勘查後認為「既然要做就要做到位」，因此計畫範圍大幅擴大。

市府的共識是進行整體提升規劃，不只改善單一區域，更要將周邊介面、步道全部優化，包括串聯「大龍門計畫」，針對龍潭大池周邊進行「光環境設計」，提升夜間燈光不僅優化民眾體驗，更盼能讓大池有機會舉辦如夜間龍舟等活動，以及改善休憩空間、水質淨化、藝文活動空間優化等。