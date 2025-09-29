南桃園新設藝文中心恐要再等15年？議員批：海市蜃樓

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府規畫在平鎮新設南區藝文中心，但目前預計2033年才能完成用地取得，完工甚至還要等7至8年，遭質疑宛如「海市蜃樓」。圖／市府提供
桃園中壢藝術館使用多年設備老舊，市府規畫在平鎮新設南區藝文中心，可望成南桃園新地標，但目前預計2033年才能完成用地取得，完工甚至還要等7至8年，遭質疑宛如「海市蜃樓」。市府回應，都市計畫核定後將同步進行場館細部設計，盼加速期程。

南桃園主要藝文表演場館目前僅有1985年落成啟用的中壢藝術館，由於場地小、設備老舊、需經常維修，難以吸引大型國際級表演團隊。考量若原地重建，恐有數年時間無法辦理藝文展演活動，因此文化局規畫在未來台鐵平鎮站周邊的「平鎮高中南側農業區」新設南區藝文中心。不過估計2033年才能完成用地取得，遭民代質疑開發期程過長。

議員舒翠玲直言，據目前規畫，2033年此案才完成都市計畫及用地取得，另還要7至8年才開始設計、施工，讓民眾感覺像「海市蜃樓」；雖土地尚未取得，但既然已知大致位置與面積，應在經費允許下提前啟動建築規畫設計，此外南區藝文中心不只要有音樂功能，還需考量舞蹈、戲劇等多元用途，避免落成後出現功能不足等問題。

議員陳韋曄說，南區藝文中心是南桃園市民非常期待的建設，除了定位要清楚，也要提前規畫交通動線、接駁車、停車空間等配套，讓民眾可以方便、順利抵達。

都發局長江南志表示，「平鎮高中南側農業區整體開發計畫案」由桃園市都市計畫委員會審議中，配合鐵路地下化平鎮車站南移、捷運橘線路線調整和南區藝文中心需求，目前正在修正規畫方案，預計今年下半年提報桃園市都委會審議後，提送內政部審議；估內政部2028年審定都市計畫後，即可著手場館細部設計，縮短整體開發時程。

文化局長邱正生說，中壢藝術館僅設有1046席的音樂廳，國際級演出常因場地條件不符需求無法引進桃園，未來南區藝文中心希望規畫1500至2000席的大型音樂廳、700至800席的中型表演廳和200至400席的黑盒子劇場，並設置國樂團專屬空間；依據台北北藝中心空間規格估算，此案經費約需70億元。

桃園 都市計畫 藝術館 中壢 文化局

