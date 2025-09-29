竹市國際風箏節10月3日至5日登場 免費接駁車、交管資訊一次看
2025新竹市國際風箏節將於今年10月3日至10月5日在新竹漁港舉行，交通處表示，10月3日因會場停車位有限，請踴躍搭乘新竹火車站接駁車前往，或騎乘機車前往，當天接駁車營運時間為下午1點首發車、末班車下午5點；返程首班車為下午2點、末班車晚間7點，請民眾留意接駁車時間，以免耽誤行程。
交通處表示，10月4日及10月5日適逢假日，活動期間漁港內不提供汽車車位，漁港第一停車場提供無障礙車輛停放、第二停車場提供機車停放，開車的民眾請至區外停車場「樹林頭停車場」、「頭前溪停車場」、「海山漁港停車場」停車，並搭乘免費接駁車往風箏節會場，民眾可掃接駁車資訊QRcode導航至停車場。除了區外停車場接駁車外，針對搭乘火車的民眾或住在市區的市民朋友，市府亦規畫「新竹火車站至新竹漁港」免費接駁車，
交通處也表示，因應10月4日及10月5日參觀人潮，市府準備4條免費接駁車路線，營運時間為去程下午1點首發車、末班車晚間7點；返程首班車為下午2點、末班車晚間9點，請民眾留意各方向首、末班車時間，避免錯過時間影響行程。
交通處提醒，考量會場周邊車流量大，10月3日上午11點至晚間6點、10月4日與10月5日上午11點至晚間8點實施交通管制，管制資訊如下：
一、南寮街（新港一路至南寮街福德宮前）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。
二、新港路（新港二路至新港北路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。
三、新港三路（新港路至無名路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。
四、新港二路（新港路至無名路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。
五、無名路（新港二路至新港三路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。
六、南寮大道（榮濱路至新港路）、東大路（榮濱路以西）、天府路（榮濱路以西）及海濱路（天府路以北），禁止一般車輛進入（機車除外）。
交通處呼籲，開車前來參加活動的民眾，務必至外圍停車場停車，再轉搭乘接駁車前往會場，若騎機車前往，請依導引牌面停放機車，停車收費每次20元；因適逢中秋假期，市府將視車流情形調整管制範圍，請用路人務必依現場警察指揮行駛，以使周邊交通順暢並維護行車安全，更多交通資訊，請詳見新竹市國際風箏節官方網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言