竹市國際風箏節10月3日至5日登場 免費接駁車、交管資訊一次看

2025新竹市國際風箏節將於今年10月3日至10月5日在新竹漁港舉行，交通處表示，10月3日因會場停車位有限，請踴躍搭乘新竹火車站接駁車前往，或騎乘機車前往，當天接駁車營運時間為下午1點首發車、末班車下午5點；返程首班車為下午2點、末班車晚間7點，請民眾留意接駁車時間，以免耽誤行程。

交通處表示，10月4日及10月5日適逢假日，活動期間漁港內不提供汽車車位，漁港第一停車場提供無障礙車輛停放、第二停車場提供機車停放，開車的民眾請至區外停車場「樹林頭停車場」、「頭前溪停車場」、「海山漁港停車場」停車，並搭乘免費接駁車往風箏節會場，民眾可掃接駁車資訊QRcode導航至停車場。除了區外停車場接駁車外，針對搭乘火車的民眾或住在市區的市民朋友，市府亦規畫「新竹火車站至新竹漁港」免費接駁車，

交通處也表示，因應10月4日及10月5日參觀人潮，市府準備4條免費接駁車路線，營運時間為去程下午1點首發車、末班車晚間7點；返程首班車為下午2點、末班車晚間9點，請民眾留意各方向首、末班車時間，避免錯過時間影響行程。

交通處提醒，考量會場周邊車流量大，10月3日上午11點至晚間6點、10月4日與10月5日上午11點至晚間8點實施交通管制，管制資訊如下：

一、南寮街（新港一路至南寮街福德宮前）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。

二、新港路（新港二路至新港北路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。

三、新港三路（新港路至無名路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。

四、新港二路（新港路至無名路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。

五、無名路（新港二路至新港三路）為行人徒步區，禁止一般車輛進入。

六、南寮大道（榮濱路至新港路）、東大路（榮濱路以西）、天府路（榮濱路以西）及海濱路（天府路以北），禁止一般車輛進入（機車除外）。