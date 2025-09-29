獨／竹北家樂福營運近30年今年底熄燈 縣府曝未來方向

新竹縣竹北家樂福營運至今已近30年，近期有民眾指出，家人在店內工作，接獲通知賣場因租約到期只營業至10月底，引發熱議。新竹縣府交旅處證實，家樂福已評估不再續約，確定營業至今年底，屆時將退場，1到3樓將公開標租，已有潛在廠商詢問。

竹北家樂福位於福松商業大樓，1992年由時任縣長范振宗推動BOT招商案，由福松建設得標興建，1996年1月26日開幕，原合約載明租期20年，但因審查會通過修正計畫書將租期延長至50年，導致後續爭議，范振宗與時任建設局長黃崑義也因此入獄。

2016年縣府主張租約僅20年並提告，歷經三審及最高法院最終定讞，縣府勝訴並收回產權，估算土地與建物價值逾9.8億元，另有8、9千萬元轉租收益需返還。其中竹北家樂福自1996年營運至今已近30年，已不少居民視為生活採購的重要據點，不過如今卻傳出結束營業消息，讓在地人錯愕不捨。

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州指出，家樂福經過1年的審慎評估，日前已正式來文表達無意續約，租約至今年底，縣府將在年底收回1至3樓空間，並規畫以公開標租方式，吸引新業者進駐，目前已有業者表達興趣，但具體名單尚不便公開，待公開招租後才會揭曉。

陳盈州表示，未來希望由單一業者整體規畫經營，不僅是1到3樓，戶外廣告看板也能一併整合，並透過重新拉皮讓大樓成為新的地標。未來招商將朝多角化方向發展，場內空間有機會重新規畫，像是享平方一樣成為美食商圈或百貨商場，至於場內其他商家，沿線店家如麥當勞等仍將續租；至於3樓的HOLA則已另尋據點，進駐鄰近的享平方商場。

家樂福退出竹北消息曝光後，引起在地熱議，不少網友在LINE社群許願：「希望IKEA進駐」、「乾脆打掉重建、納入都市更新計畫」，也有人直呼「家樂福熄燈很可惜，附近很多人靠這裡買菜」。