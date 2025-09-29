疑挖到山佳遺址文物！頭份市區至竹南科捷徑道路工程暫喊卡

苗栗縣1.8億多元竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路工程，開工不久表土層就發現疑似山佳考古遺址文物，工程暫停等待文化資產審議結果，承包商目前申請停工，縣府評估原預定明年底完工期程勢必延後。

苗北雙城頭份市、竹南鎮近年來快速發展，人口數全縣第一、第二，公義路至信義路聯絡道被視為竹南科學園區、竹南工業區至頭份市區捷徑，但因大埔台地高低落差阻礙，加上原路寬僅2.5至5.5公尺會車困難，地方爭取拓寬打通瓶頸多時，內政部去年7月核定都市計畫變更，縣府獲中央補助1億5453萬元，自籌2727萬元，拓寬至12公尺，長度600多公尺，今年8月15日開工，原預計明年底完工。

縣府交通工務處指出，聯絡道工程西邊200多公尺，位在山佳考古遺址範圍，因此依文化資產保存法施工監看，9月3日表土發現陶器，石器等破片，9月10日會勘確定疑似遺址文物，工程進度僅0.41%暫停，承包商因此申請停工，交工處因應將擬具搶救發掘計畫。

縣府文化觀光局表示，施工發現疑似遺址，聯絡道工程必須立即停工，此外，山佳遺址2021年提報文資保護，去年委外試掘5處深坑，上個月發表3處可見史前文化層，出土包括4件完整陶器，及大量陶片與石器，將併同聯絡道工程搶救發掘計畫成果，提送文資審議委員審查。

交工處後續將視文資審議辦理，目前評估可能等到今年底才會有結果，將來希望不影響文資保存及規畫的部分先行施工，盡量降低影響工期的程度，回應交通需求，及民眾殷殷期盼。