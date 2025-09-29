竹市共享機車未擴及多處景點量能有限 市府：須研議評估

新竹市府去年4月推動共享機車試辦計畫，但審計室指出，共享機車營運規模小，服務量能有限，未包含香山區及多處觀光景點，管理法規也不健全，市府尚未制定相關自治條例，不利於維護公共秩序和使用者權益；市議員施乃如建議，市府應將服務範圍擴大，涵蓋知名觀光景點，以帶動區域觀光人潮，也必須建立完善的管理機制，避免車輛亂停影響市容。

市府交通處表示，為推動共享機車服務，市府公告共享機車試辦計畫，經積極與廠商協調擴大服務範圍至其他區域，但相關計畫市府並未出資，廠商考量其目前服務量能、整體效益及調度能力等條件，還須研議評估；有關制定管理自治條例部分，將視廠商營運情形研議制定，若共享機車有違規行為，將依道路交通管理處罰條例開罰，以維護道路交通秩序。

施乃如說，她自2019年開始爭取共享電動機車服務，直到去年看到GoShare和iRent進駐新竹，讓大家的移動多一份便利。但是，共享服務要發揮最大效益，還有很多進步空間，審計室報告也指出，目前竹市共享機車計畫有著服務範圍不足、 管理法規不健全兩大問題。

施乃如指出，她強烈建議市府應積極與廠商溝通研議擴大服務範圍，不能只局限於市區，服務範圍擴大至香山區、南區，涵蓋青草湖、普天宮等觀光景點，以帶動區域觀光人潮，同步也要加速制定管理自治條例，參考六都經驗，儘快確認專用服務區域、限制投放車輛數、訂定營運違規罰則及服務評鑑機制，從根本解決管理問題。

審計室報告指出，目前市府推動的共享機車試辦計畫，總數量上限為500輛，共有2家業者進駐。 Gogoro與台灣積體電路製造股份有限公司合作，共投入300輛 GoShare 共享機車，iRent則投入200輛共享機車。

不過，共享電動機車試辦計畫初期營運規模小，服務範圍涵蓋新竹市東區、北區等市區道路及新竹科學園區，但擴 及香山區與多處風景區，建議積極評估擴大規模，串聯交通樞紐、機關學校及觀光景點，並研議納入推廣共享電動汽車可行性。

另外，該計畫目前未制定共享運具經營業管理自治條例等相關規範，藉此規畫專用服務區域、計收使用權利金、限制投放車輛數、違規營運罰則，或相關服務評鑑機制等，不利維護公共秩序並保障使用者權益。