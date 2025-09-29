聽新聞
苗栗大矽谷調查 拚過半地主表達意願

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府選址國道1號頭份交流道西、東側共約288公頃都市計畫農業區，先期規畫產業園區，希望取得過半地主表達意願。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府選址國道1號頭份交流道西、東側共約288公頃都市計畫農業區，先期規畫產業園區，希望取得過半地主表達意願。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府呼應大矽谷推動方案，選址國道1號頭份交流道西、東側兩塊共約288公頃都市計畫農業區，先期規畫產業園區，目前進入第2階段意願調查，希望取得過半地主表達意願，更具說服力，目標10年打造竹南科學園核心產業及上下游產業鏈營運生產基地。

縣府提列3處大矽谷儲備產業基地，其中，都市計畫區外的擴大竹南科學園區案、後龍產業園區案，國土計畫提案國土功能分區調整城鄉發展地區第2類之3未過關；頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫，則涉及竹南頭份都市計畫區、竹南科學園區暨周邊地區特定區。

縣府指出，國1西側129公頃土地，具有緊鄰竹南科園區、市區、公用設備管線易整合與開發成本較低等優點，建議列第1期開發範圍，竹南科擴建使用基地。

此外，國1東側161公頃，開發潛力次佳，聯外道路需配合頭份第2交流道改善，活動斷層地質敏感區，建築開發受限，多電路鐵塔電力設施，下地成本高，限制條件可透過規畫方式克服。

縣府工商發展處表示，頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫，今年1月第1階段意願調查，西側、東側分別有4成多及3成多地主表達意願；目前辦理第2階段意願調查，若突破5成地主表達意願，推動將更加順利，預計今年底完成先期規畫，明年初研擬都市計畫變更。

