桃園擬推可負擔住宅 僅能回售政府

桃園外來人口移入多，房價漲勢穩定。市府都發局今年研擬推動「可負擔住宅」政策，推出可購住宅房價將低於市價，但限制轉售對象僅能回售政府，以避免炒作。不過有學者及民團憂心，恐壓縮弱勢居住空間，並呼籲建立嚴謹控管機制。

都發局局長江南志說，可負擔住宅主要照顧「有收入的年輕家庭」，讓他們能有以親民價格擁有房子的機會，不用租房，但也不允許有炒作牟取暴利的空間；目前持續與法規會、銀行端等單位溝通，會嚴謹訂定自治條例內容，預計年底完成府內審議。

有別於各地與中央推出的社會住宅「只租不售」，桃園市政府正在研議推動的「可負擔住宅」，採封閉市場買賣制度，讓民眾能以低於市價的行情買房，但未來轉售只能回售給政府；可負擔住宅購買對象鎖定在年輕家庭，舉例夫妻年收150萬元，房貸支出占3成，可負擔房價落在每坪2字頭。

可負擔住宅房源目前規畫以航空城安置宅餘屋最快推出，及公辦都更回饋宅，也鎖定中壢體育園區、機捷A20與A21三大整體開發區，要求開發商回饋。

針對桃園市研議推出「可負擔住宅」，房地產專家、政大地政系退休教授張金鶚並不贊同，他認為現在社宅量仍供不應求，政府應先照顧好弱勢，再來顧及相對不弱勢的族群。並憂心可負擔住宅若私人化，將減少社宅供給，形同剝奪了弱勢的權益。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，國外包括新加坡、西班牙都有類似政策，台灣過去也有國宅、合宜住宅樣態，成敗關鍵在於制度管理。他不反對可負擔住宅，但質疑「自治條例管得動嗎？」未來若有住戶向民代陳情或組自救會，又該如何應對？市府應有更清楚說明。

江南志表示，社會住宅與可負擔住宅會「並行推動」。目前社宅多仰賴舉債興建，財務壓力龐大，可負擔住宅因具備銷售收益，可再投入社宅建設。

他也強調，自治條例仍在研擬，避免有心人士鑽漏洞，若發現違規出租，將祭出懲處甚至要求回售，回售價格也會依公式計算，確保合理與公平。