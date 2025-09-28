桃園研議推「可負擔住宅」 房價低於行情、僅准回售政府

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市都發局正積極研議「可負擔住宅」政策，讓民眾有機會以低於市價的行情購入自住宅。圖／桃園市都發局提供
桃園外來人口移居多，房價漲勢穩定，桃園市都市發展局今年研擬「可負擔住宅」政策，有房價低於市場行情、只能回售給政府避免炒作等特點，但有學者憂心壓縮弱勢居住空間，也有民團示警應有嚴格控管機制，以免政策美意變調。

都發局局長江南志說，可負擔住宅主要照顧「有收入的年輕家庭」，讓他們能有以親民價格擁有房子的機會，不用租房，但也不允許有炒作牟取暴利的空間；目前持續與法規會、銀行端等單位溝通，會嚴謹訂定自治條例內容，預計年底完成府內審議後送議會。

桃園市政府為兼顧城市開發與居住正義，著手研議推動「可負擔住宅」，有別於各地與中央推出的社會住宅「只租不售」，可負擔住宅採取封閉市場買賣制度，讓民眾能以低於市價的行情買房，但未來要轉售只能回售給政府，避免居中有炒作房價空間。

可負擔住宅購買對象鎖定在年輕家庭，主要考量初入社會的青年，可先申請入住社會住宅，待工作存有積蓄或生兒育女想求穩定住所後，也能「買得起房子」。都發局換算合理房價，舉例夫妻年收150萬元，房貸支出占3成，可負擔房價落在每坪2字頭。

桃園市都發局目前規畫可負擔住宅房源，以航空城安置宅餘屋最快推出，或是公辦都更回饋宅，也鎖定中壢體育園區、機捷A20與A21三大整體開發區，要求開發商回饋。

針對桃園市研議推出「可負擔住宅」，房地產專家、政大地政系退休教授張金鶚並不贊同，現在社宅量仍供不應求，應考量到弱勢優先，政府要先照顧好弱勢，再來顧及相對不弱勢的族群。他認為，可負擔住宅開發與販售，雖能有一定財務回收，但住宅成了私人化，相對來說就減少了社宅供給，形同剝奪了弱勢的權益。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，國外包括新加坡、西班牙都有類似政府主導便宜販售的房子，台灣過去也有國宅、合宜住宅樣態，成敗關鍵在於制度管理。他不反對可負擔住宅，但不免讓人憂心「自治條例管得動嗎？」未來若有住戶向民代陳情或組自救會，又該如何應對？市府針對可負擔住宅政策，應有更清楚與細緻說明。

針對可負擔住宅是否壓縮弱勢居住空間？江南志強調，社宅與可負擔住宅是並行的，目前社宅都是舉債興建，可負擔住宅販售後就有收益進來，再投入社宅興建。社宅租期3年1期，續租可到6年，可負擔住宅實際上可填補「想買房」的青年或家庭需求。

江南志也說，自治條例草案還在討論中，持續與法規會、銀行端等溝通、討論讓條例內容更嚴謹完善，減少有心者鑽漏洞的機會，例如發現有違規出租，即懲處甚至要求回售，未來回售也會有公式推算合理價格，目標今年底完成府內審議後送議會。

桃園航空城安置住宅餘屋未來計畫作為「可負擔住宅」的房源。圖／桃園市住宅處提供
