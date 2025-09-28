影／拋繩槍、IRB實測 桃園民間救援勁旅與消防隊攜手備戰防汛

民間救援力量再升級！桃園市吉普車救援協會成員昨至桃市消防局第一救災救護大隊大湳消防隊進行「實戰級」觀摩交流，鎖定拋繩槍與船外機兩大水域救援重點利器；這場跨界合作展現民間救援團體與公部門攜手強化災害應變能力的積極作為。

大湳分隊長吳寧全表示，桃園市吉普車救援協會長期投入水域及山區的救援任務，具備地形判斷與機動調度能力，這次觀摩活動消防分隊隊員們毫不藏私，以豐富的實務經驗傾囊相授。

在拋繩槍環節，分隊隊員詳細拆解射程控制、風向判斷以及至關重要的繩索回收流程，20名協會成員無不聚精會神，深怕遺漏任何細節，隨後進行的船外機IRB（充氣式救援艇）教學，更涵蓋了啟動程序、故障排除等關鍵要領，協會成員甚至親自下場操作，力求技術零誤差。

現場討論熱絡，雙方針對裝備整合、災害現場分工及跨單位協調提出建言，消防隊亦分享歷年各縣市颱風救災經驗，強調災害現場瞬息萬變，唯有平時演練充分，方能臨危不亂。此次觀摩不僅強化水域救援知識，也為未來跨區域支援任務做好準備。

吳寧全強調，拋繩槍與船外機IRB是水域救援的「不可或缺裝備」！他指出，每逢颱風來襲，道路中斷、河川暴漲、村落孤立等情況層出不窮「快速部署與精準操作，絕對是救援成敗的關鍵分水嶺！」同時樂見與民間救援團體的深度技術交流，認為這有助於災害發生時，迅速構築起「更有效率的支援網絡」。