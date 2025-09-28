快訊

誰抱股台積至今？台積電主管問全辦公室僅1員工舉手 不是因為眼光獨特

獨／移民署南投專勤隊長獨攀八仙山突無呼吸心跳 消防救援中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯「警報連9響」

影／拋繩槍、IRB實測 桃園民間救援勁旅與消防隊攜手備戰防汛

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃市吉普車救援協會走訪消防局第一救災救護大隊大湳消防隊觀摩並學習拋繩槍的用法。照／桃市消防局一大隊大湳分隊提供
桃市吉普車救援協會走訪消防局第一救災救護大隊大湳消防隊觀摩並學習拋繩槍的用法。照／桃市消防局一大隊大湳分隊提供

民間救援力量再升級！桃園市吉普車救援協會成員昨至桃市消防局第一救災救護大隊大湳消防隊進行「實戰級」觀摩交流，鎖定拋繩槍與船外機兩大水域救援重點利器；這場跨界合作展現民間救援團體與公部門攜手強化災害應變能力的積極作為。

大湳分隊長吳寧全表示，桃園市吉普車救援協會長期投入水域及山區的救援任務，具備地形判斷與機動調度能力，這次觀摩活動消防分隊隊員們毫不藏私，以豐富的實務經驗傾囊相授。

在拋繩槍環節，分隊隊員詳細拆解射程控制、風向判斷以及至關重要的繩索回收流程，20名協會成員無不聚精會神，深怕遺漏任何細節，隨後進行的船外機IRB（充氣式救援艇）教學，更涵蓋了啟動程序、故障排除等關鍵要領，協會成員甚至親自下場操作，力求技術零誤差。

現場討論熱絡，雙方針對裝備整合、災害現場分工及跨單位協調提出建言，消防隊亦分享歷年各縣市颱風救災經驗，強調災害現場瞬息萬變，唯有平時演練充分，方能臨危不亂。此次觀摩不僅強化水域救援知識，也為未來跨區域支援任務做好準備。

吳寧全強調，拋繩槍與船外機IRB是水域救援的「不可或缺裝備」！他指出，每逢颱風來襲，道路中斷、河川暴漲、村落孤立等情況層出不窮「快速部署與精準操作，絕對是救援成敗的關鍵分水嶺！」同時樂見與民間救援團體的深度技術交流，認為這有助於災害發生時，迅速構築起「更有效率的支援網絡」。

他說，這次交流不僅大幅提升民間救援團隊的專業技術水平，更具體展現桃園在防災韌性上的積極態度。透過公私部門的緊密合作與演練，共同期盼能為桃園打造更安全、更有準備的社區防災體系。

桃市吉普車救援協會走訪消防局第一救災救護大隊大湳消防隊觀摩學習。照／桃市消防局一大隊大湳分隊提供
桃市吉普車救援協會走訪消防局第一救災救護大隊大湳消防隊觀摩學習。照／桃市消防局一大隊大湳分隊提供
桃市吉普車救援協會走訪消防局第一救災救護大隊大湳消防隊觀摩學習。照／桃市消防局一大隊大湳分隊提供
桃市吉普車救援協會走訪消防局第一救災救護大隊大湳消防隊觀摩學習。照／桃市消防局一大隊大湳分隊提供

災害 桃園 消防隊

延伸閱讀

中職／桃園球場大螢幕出現兄弟球迷 平野惠一直呼很感動

歐錦賽／先回歐洲下一步前進美國？ 18歲芬蘭天才加盟塞爾維亞勁旅

桃園抽查中秋烤肉商品標示 「烤肉夾」不合格率最高

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

相關新聞

102歲抗戰英雄陳孝祿傳奇精彩 詩人讚他：活神仙

102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，甫接受國軍退除役官兵輔導委員會表彰抗戰英雄，地方今天在公館鄉席開24桌暖壽，苗栗縣國學會理事...

龍潭送聖蹟祭典！北台唯一完整古禮 傳承客家敬字文化

桃園市龍潭區今於聖蹟亭舉行「2025桃園好客文藝季-文流x行動」系列活動之一的「送聖蹟祭典」。此祭典不僅是桃園客家文化中...

桃園研議推「可負擔住宅」 房價低於行情、僅准回售政府

桃園外來人口移居多，房價漲勢穩定，桃園市都市發展局今年研擬「可負擔住宅」政策，有房價低於市場行情、只能回售給政府避免炒作...

影／拋繩槍、IRB實測 桃園民間救援勁旅與消防隊攜手備戰防汛

民間救援力量再升級！桃園市吉普車救援協會成員昨至桃市消防局第一救災救護大隊大湳消防隊進行「實戰級」觀摩交流，鎖定拋繩槍與...

白沙屯媽祖首進南投看守所 廟方：媽祖慈悲祈福教化人心

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖贊境南投遶境祈福，「粉紅超跑」鑾轎今首次進入看守所為收容人祝福，拱天宮表示各方促成機緣，媽祖...

鵝肉吃到飽！新屋魚米之鄉馬拉松獲國際認證 8千人開跑

桃園市新屋區第七屆魚米之鄉馬拉松今登場，該賽事名列全國十大特色馬拉松，並於沿途補給站提供「客家三寶」鵝肉、客家小炒及客家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。