102歲抗戰英雄陳孝祿傳奇精彩 詩人讚他：活神仙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，苗栗縣國學會理事長許錫豐贈詩稱讚是活神仙。記者范榮達／攝影
102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，苗栗縣國學會理事長許錫豐贈詩稱讚是活神仙。記者范榮達／攝影

102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，甫接受國軍退除役官兵輔導委員會表彰抗戰英雄，地方今天在公館鄉席開24桌暖壽，苗栗縣國學會理事長許錫豐贈詩稱讚是活神仙，約定明年以陳孝祿辦詩會徵詩比賽。

今年抗戰勝利80周年，國軍退除役官兵輔導委員會9月2日紀念大會，表彰陳孝祿等16名曾參與抗戰的老兵參加，頒發「聖戰千秋」榮譽紀念章及榮譽狀，苗栗縣樂活長青協會、彭姓宗親會等單位今天在公館鄉辦桌24桌為他暖壽，外孫女為他獻唱、許錫豐贈詩，氣氛熱鬧滾滾。

許錫豐祝壽，創作「人瑞壽公福壽全，心寬體健活神仙，共尊舞藝長青樹，去老還童尚自然」，大愛文化推廣協會聘陳孝祿擔任顧問，今天並召開理監事會，討論通過提案明年陳孝祿生日，請國學會辦理詩會徵詩比賽。

大愛協會理事長彭鈺明說，陳孝祿祖籍山東省昌邑縣，父親陳幹、母親楊紫霞，均為辛亥革命元老，4歲父親過世，童年流離顛沛逃難，後來參加八年抗戰、國共內戰，曾4次死裡逃生，11歲、12歲時得了肺病，流亡學生時瘧疾，1949年隨部隊來台灣，在海南島得怪病，及1971年公館國中任教時肝硬化，都差點要了命。

2000年陳孝祿從公館國中老師退休，覺得必須運動健身，喜歡上國標舞，為了精進舞藝，搭車到台北、台中學習，1993年、1994年更是到國標舞源地英國遊學，回國後在社區、社團開班教學，參加社區大學雕塑班、微電影製作、油畫班、電腦班，2016年鋸琴挑戰街頭藝人證照，活到老、學到老，傳奇而精神，還出版過「但願人長久」人生回憶錄。

102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，地方今天在公館鄉席開24桌暖壽，氛氛熱鬧溫馨。記者范榮達／攝影
102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，地方今天在公館鄉席開24桌暖壽，氛氛熱鬧溫馨。記者范榮達／攝影
102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，地方今天在公館鄉席開24桌暖壽，孫女為他獻唱。記者范榮達／攝影
102歲人瑞陳孝祿精彩傳奇，地方今天在公館鄉席開24桌暖壽，孫女為他獻唱。記者范榮達／攝影

