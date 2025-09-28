青年發展署攜手竹縣府 帶領青年赴加拿大跨域交流

快訊

中央社／ 新竹縣28日電

教育部青年發展署今年與新竹縣政府合作「青年百億海外圓夢基金計畫」，近日帶領10名具創業經歷的青年赴加拿大展開16天參訪與跨域交流，拓展全球視野。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹縣青年人口（15至45歲）占比超過4成，近年大力推動青年創業及就業政策，2022年8月起營運「新竹青創基地」，更於今年9月成立「新竹社會創新基地」，規劃扶植社創企業。

此次「青年百億海外圓夢基金計畫」吸引近50名青年報名，縣府指出，最終10名優秀青年脫穎而出，盼能將加拿大的新創經驗與新竹科學園區產業、在地社會創新能量，激盪出具國際視野與社會影響力的解決方案。

縣府指出，此次參訪於9月26日啟航，展開16天主題課程，以加拿大多倫多（Toronto）為核心，參訪創新基地、青年創業生態體驗、實作工作坊、專題講座及文化探索等，體驗北美創業氛圍。

新聞稿中，竹縣府教育局長楊郡慈指出，此次計畫不僅是海外交流，更是新竹青年與世界對話的重要契機，青年們返台後，將透過多元管道分享所學，帶動更多同儕投入創新創業與社會實踐，為地方青年注入動能。

青年 新竹 創業

