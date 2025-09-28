快訊

鵝肉吃到飽！新屋魚米之鄉馬拉松獲國際認證 8千人開跑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市新屋區第七屆魚米之鄉馬拉松今登場，該賽事名列全國十大特色馬拉松，並於沿途補給站提供「客家三寶」鵝肉、客家小炒及客家湯圓等在地特色美食。記者周嘉茹／翻攝
桃園市新屋區第七屆魚米之鄉馬拉松今登場，該賽事名列全國十大特色馬拉松，並於沿途補給站提供「客家三寶」鵝肉、客家小炒及客家湯圓等在地特色美食，充分展現客家風味，是大家非常熟悉的特色馬拉松，吸引近8千名跑者參加。

體育局指出，新屋魚米之鄉馬拉松是全國唯一獲國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證的客家特色馬拉松，賽事以「做自己的光」為口號，盼大家勇於面對生活挑戰，勇敢追求自己的夢想及目標。

體育局表示，今賽事共分為半馬組21公里、挑戰組10公里及田園組3公里等三組，吸引近8千名跑者參加，路線行經永安漁港、永安海螺文化體驗園區、新屋天后宮等特色美景，補給站則提供新屋特色美食，讓跑者在運動之餘也能盡情享受在地美食與風光。

第五度參加魚米之鄉系列馬拉松的桃園市副市長蘇俊賓此次也成功完賽，表示魚米之鄉馬拉松不只追求與地方特色結合，也關注賽事本身的品質，今年更通過「國際認證賽事」，期盼跑者在完成馬拉松佳績的同時，也不忘欣賞新屋風光、品嚐特色美食。

今年魚米之鄉馬拉松特別邀請與桃園合作的日本熊本縣玉名市觀光代表一同前來，熊本的「草莓馬拉松」相當有名，終點可以享受草莓吃到飽，桃園魚米之鄉則是鵝肉吃到飽，蘇俊賓則幽默向玉名市觀光物産課代表和田耕一笑稱，兩個城市如果一起共組「鵝莓派」聯盟，互相推銷在地物產，一定可以吸引更多人參加。

桃園市新屋區第七屆魚米之鄉馬拉松今登場，該賽事名列全國十大特色馬拉松，並於沿途補給站提供「客家三寶」鵝肉、客家小炒及客家湯圓等在地特色美食。記者周嘉茹／翻攝
