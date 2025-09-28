10年練一劍 苗栗縣先期規畫大矽谷頭份交流道周邊產業園區

苗栗縣政府呼應大矽谷推動方案，選址國道1號頭份交流道西、東側兩塊共約288公頃都市計畫農業區，先期規畫產業園區，希望取得過半地主表達意願，更具說服力，10年打造竹南科學園核心產業及上下游產業鏈營運生產基地。

大矽谷縣府提列3處儲備產業基地，其中，都市計畫區外的擴大竹南科學園區案、後龍產業園區案，國土計畫提案國土功能分區調整城鄉發展地區第2類之3沒有過關；頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫，則涉及竹南頭份都市計畫區、竹南科學園區暨周邊地區特定區。

縣府指出，產業園區選址評估範圍及原則，其中，國1西側129公頃，排除台1線以西之北側坡度陡峭，山下一街北側聚落密集地區，及傳統客家聚落風貌聚落，具有緊鄰竹南科園區、市區，區位較佳，道路系統串聯，可改善地區交通，公用設備管線易整合，開發成本較低等優點，建議第一期開發範圍，竹南科擴建使用基地。

此外，國1東側161公頃，開發潛力次佳，聯外道路需配合頭份第二交流道改善，活動斷層地質敏感區，建築開發受限，多電路鐵塔電力設施，遷移下地成本高，限制條件可透過規畫方式克服。

縣府工商發展處表示，頭份交流道周邊產業園區開發範圍勘選及可行性評估先期規畫，今年1月第一階段意願調查，西側、東側分別有四成多及三成多地主表達意願，目前辦理第二階段意願調查。

縣府希望能突破五成地主表達意願，推動更加順利，預計今年底完成先期規畫，納入相關意見，建議處理方向，明年初研擬都市計畫變更，規畫園區事業專用區、產業專用區（一）為主，產專（二）為輔，2036年初完成區段徵收及工程。