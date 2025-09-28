快訊

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

鬱悶教師節／環境太毒 資深教師不悔離職：想好好活著

iPhone 16 Pro Max設定充電上限80%值得嗎？他用了1年曝結果

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園抽查中秋烤肉商品標示 「烤肉夾」不合格率最高

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市經濟發展局近日針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，尤以烤肉架不合格率最高。圖／桃園市政府經發局提供
桃園市經濟發展局近日針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，尤以烤肉架不合格率最高。圖／桃園市政府經發局提供

教師節連假過完，下周又要迎來中秋連假，不少人會和家人好友團聚烤肉。桃園市經濟發展局近期針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，尤以烤肉架不合格率最高，經發局提醒民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明商品，才能保障自身權益。

經發局商品稽查員近日到轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查烤肉用具商品標示稽查情形，包括各式烤肉架、烤肉網、烤肉夾、木炭、火種、竹籤等，共計抽查209件，其中不合格有32件。

依據商品標示法規定，商品需要相關製造資訊標示，但經過稽查發現不合格商品主要缺失為未標示「製造商名稱、地址、電話」、「製造日期」等，甚至部分商品沒有任何標示，其中不合格率較高的商品為烤肉夾，提醒消費者購買這類別商品時多加注意。

經發局指出，不合格商品已依商品標示法要求業者限期改善，若複查仍未改正，將依法裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並要求販售通路強制下架，以避免來路不明或標示不實的商品流入市場。

如民眾發現標示不合格商品，可撥打經發局檢舉專線03-3313360舉報；若遇到消費爭議，可撥打1950申訴或諮詢。經發局將持續不定期執行稽查，與民眾共同守護安心消費環境。

桃園市經濟發展局近日針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，尤以烤肉架不合格率最高。圖／桃園市政府經發局提供
桃園市經濟發展局近日針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，尤以烤肉架不合格率最高。圖／桃園市政府經發局提供

烤肉 連假 經濟發展

延伸閱讀

桃園美術館推出「市民日、里民日」可免費入館 邀約親近生活中藝術

破框．建構—桃園結構技術論壇揭示建築安全新世代

同屬機場城市！美加州安大略市訪桃園 與張善政交流

桃園脊髓損傷潛能中心30周年 助逾3千人次不放棄築夢

相關新聞

桃園抽查中秋烤肉商品標示 「烤肉夾」不合格率最高

教師節連假過完，下周又要迎來中秋連假，不少人會和家人好友團聚烤肉。桃園市經濟發展局近期針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有...

桃園共享機車租借率下滑 只剩一家

桃園市原有共享機車GoShare、iRent插旗營運，但審計處查核發現，共享運具租借量下滑，未達目標值，交通局證實路邊租...

10年練一劍 苗栗縣先期規畫大矽谷頭份交流道周邊產業園區

苗栗縣政府呼應大矽谷推動方案，選址國道1號頭份交流道西、東側兩塊共約288公頃都市計畫農業區，先期規畫產業園區，希望取得...

其人其事／彭彥豪貸款租田創業 獲百大青農肯定

來自桃園市的彭彥豪和台北淡水長大的妻子李虹萱，2016年移居苗栗後龍，貸款創業成為青農，租地栽種有機小番茄、香瓜等作物，...

廣角鏡／桃園市寵物嘉年華 狗狗搭機捷

桃園市寵物嘉年華昨在機捷A19體育園區站登場，市長張善政跟著多名飼主與毛小孩一起搭捷運，體驗動保處、桃捷公司首次推出的一...

桃園脊髓損傷潛能中心30周年 助逾3千人次不放棄築夢

國民黨主席朱立倫、桃園市副市長王明鉅今天下午參加席脊髓損傷潛能發展中心30周年大會，朱立倫肯定，該中心30年協助逾319...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。