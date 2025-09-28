聽新聞
桃園抽查中秋烤肉商品標示 「烤肉夾」不合格率最高
教師節連假過完，下周又要迎來中秋連假，不少人會和家人好友團聚烤肉。桃園市經濟發展局近期針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，尤以烤肉架不合格率最高，經發局提醒民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明商品，才能保障自身權益。
經發局商品稽查員近日到轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查烤肉用具商品標示稽查情形，包括各式烤肉架、烤肉網、烤肉夾、木炭、火種、竹籤等，共計抽查209件，其中不合格有32件。
依據商品標示法規定，商品需要相關製造資訊標示，但經過稽查發現不合格商品主要缺失為未標示「製造商名稱、地址、電話」、「製造日期」等，甚至部分商品沒有任何標示，其中不合格率較高的商品為烤肉夾，提醒消費者購買這類別商品時多加注意。
經發局指出，不合格商品已依商品標示法要求業者限期改善，若複查仍未改正，將依法裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並要求販售通路強制下架，以避免來路不明或標示不實的商品流入市場。
如民眾發現標示不合格商品，可撥打經發局檢舉專線03-3313360舉報；若遇到消費爭議，可撥打1950申訴或諮詢。經發局將持續不定期執行稽查，與民眾共同守護安心消費環境。
