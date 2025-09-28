聽新聞
0:00 / 0:00

其人其事／彭彥豪貸款租田創業 獲百大青農肯定

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
來自桃園市的彭彥豪和台北淡水長大的妻子李虹萱，移居苗栗後龍租地，以種植有機小番茄、香瓜為主打商品。記者吳傑沐／攝影
來自桃園市的彭彥豪和台北淡水長大的妻子李虹萱，移居苗栗後龍租地，以種植有機小番茄、香瓜為主打商品。記者吳傑沐／攝影

來自桃園市的彭彥豪和台北淡水長大的妻子李虹萱，2016年移居苗栗後龍，貸款創業成為青農，租地栽種有機小番茄、香瓜等作物，夫妻倆胼手胝足創立「饗甜蔬果農場」，還成立「農協力工作坊」與當地青農分享種植經驗，事業有成獲第5屆百大青農肯定。

就讀環工科系的彭彥豪可說是城市鄉巴佬，因熱愛戶外工作及動植物，曾從事國家生態調查，並到新竹一間有機農場工作。在農場期間認識了畢業於農藝系的李虹萱，感情加溫後，加上政府推展青年返鄉的誘因，決定偕手自行創業。

彭彥豪說，一開始就選定要種植溫室高經濟作物小番茄、香瓜來輪作，一路往南從桃園、新竹到苗栗選地，最後在後龍鎮農會的介紹下，向當地農民承租2分多土地種植，貸款及部分積蓄共籌集約200萬元啟動資金。

「我就是負責耕田的牛！」彭彥豪笑說，粗活都是他來出力，妻子就負責一旁指導兼收錢就好了。雖然有貸款壓力，但很快2年多就站穩腳跟，也成立工作坊與其他25名苗栗青農攜手銷售農產，近年加大投資，租地也增加到2公頃。

近年在農業部水保署台中分署支持下，彭彥豪也推展國產藍莓成為青農轉型的新作物，期間整合產、官、學、社區及青農，建立「國產藍莓大聯盟」，並由8個核心農場成立合作社；目前合作社成員栽植面積已達4公頃，預估2年後量產上市，讓國人也能品嘗到台灣藍莓鮮果的好味道。

延伸閱讀

古秀妃出席苗栗活動 籲全國客家鄉親挺花蓮

影／日本德島阿波舞今晚在苗栗公館重磅登場 引燃火熱氣氛

南投青農辦市集 優質農產新鮮直達消費者

嘉義農產創新 嘉大與青農推酪梨牛奶健康產品

相關新聞

昔偷渡客明燈 通霄電廠4號煙囪拆除

苗栗縣栗縣通霄火力發電廠4、5號複循環發電機組今年3月除役，4號機組的煙囪昨晚進行「放倒」拆除作業，高達120公尺的大煙...

桃園共享機車租借率下滑 只剩一家

桃園市原有共享機車GoShare、iRent插旗營運，但審計處查核發現，共享運具租借量下滑，未達目標值，交通局證實路邊租...

其人其事／彭彥豪貸款租田創業 獲百大青農肯定

來自桃園市的彭彥豪和台北淡水長大的妻子李虹萱，2016年移居苗栗後龍，貸款創業成為青農，租地栽種有機小番茄、香瓜等作物，...

廣角鏡／桃園市寵物嘉年華 狗狗搭機捷

桃園市寵物嘉年華昨在機捷A19體育園區站登場，市長張善政跟著多名飼主與毛小孩一起搭捷運，體驗動保處、桃捷公司首次推出的一...

桃園脊髓損傷潛能中心30周年 助逾3千人次不放棄築夢

國民黨主席朱立倫、桃園市副市長王明鉅今天下午參加席脊髓損傷潛能發展中心30周年大會，朱立倫肯定，該中心30年協助逾319...

桃園寵物嘉年華 張善政與市民帶毛孩搭機捷友善專車

桃園市寵物嘉年華今天下午在機捷A19體育園區站登場，市長張善政與多位市民朋友帶各自的毛小孩搭捷運，也是動保處、桃捷公司首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。