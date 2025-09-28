其人其事／彭彥豪貸款租田創業 獲百大青農肯定

來自桃園市的彭彥豪和台北淡水長大的妻子李虹萱，2016年移居苗栗後龍，貸款創業成為青農，租地栽種有機小番茄、香瓜等作物，夫妻倆胼手胝足創立「饗甜蔬果農場」，還成立「農協力工作坊」與當地青農分享種植經驗，事業有成獲第5屆百大青農肯定。

就讀環工科系的彭彥豪可說是城市鄉巴佬，因熱愛戶外工作及動植物，曾從事國家生態調查，並到新竹一間有機農場工作。在農場期間認識了畢業於農藝系的李虹萱，感情加溫後，加上政府推展青年返鄉的誘因，決定偕手自行創業。

彭彥豪說，一開始就選定要種植溫室高經濟作物小番茄、香瓜來輪作，一路往南從桃園、新竹到苗栗選地，最後在後龍鎮農會的介紹下，向當地農民承租2分多土地種植，貸款及部分積蓄共籌集約200萬元啟動資金。

「我就是負責耕田的牛！」彭彥豪笑說，粗活都是他來出力，妻子就負責一旁指導兼收錢就好了。雖然有貸款壓力，但很快2年多就站穩腳跟，也成立工作坊與其他25名苗栗青農攜手銷售農產，近年加大投資，租地也增加到2公頃。

近年在農業部水保署台中分署支持下，彭彥豪也推展國產藍莓成為青農轉型的新作物，期間整合產、官、學、社區及青農，建立「國產藍莓大聯盟」，並由8個核心農場成立合作社；目前合作社成員栽植面積已達4公頃，預估2年後量產上市，讓國人也能品嘗到台灣藍莓鮮果的好味道。