桃園共享機車租借率下滑 只剩一家

桃園市原有共享機車GoShare、iRent插旗營運，但審計處查核發現，共享運具租借量下滑，未達目標值，交通局證實路邊租還的iRent於6月退場，由於桃園僅剩GoShare營運，已要求增加投車數與營運範圍，業者評估中。民代則要求市府強化監督機制，讓共享機車更好用。

共享運具近年蔚為風行，Gogoro旗下共享機車GoShare於2019年下半年進駐桃園，和泰汽車旗下的iRent共享機車也在2020年初揮軍桃園，主打路邊隨租隨還，加上採用低碳的電動機車，成為民眾新的代步選擇，也符合政府營造綠色運輸的城市趨勢。

桃園市截至去年底共享運具各1190輛機車及200輛汽車，桃園市審計處查核發現，市府雖將推動共享運具列為溫室氣體減量方案之一，去年訂有共享汽、機車延車公里應達1519萬及535萬公里，使用累計需各31萬及114萬人次等目標，但實際皆未達標，還有逐年下滑趨勢。

交通局指出，近年隨疫情趨緩、民眾旅遊習慣改變及天候影響等因素，致共享運具的使用次數及行駛里程數減少；iRent在今年4月提出退場申請，主因為營運績效不好、電池換電站不足，且未升級新一代電池，市府於6月核定退場。

交通局運輸規劃科指出，目前桃園市許可營運共享運具，分別為iRent共享小客車200輛、GoShare共享機車1000輛，由於GoShare在桃園實際服務範圍並未擴及全市，像在八德、中壢、蘆竹等多處無法租還，已建議擴大營運與投車，也填補iRent退場缺口。

市議員黃瓊慧說，陸續接獲民眾陳情共享機車租借不易，除了車輛少、App也不好用，民眾打給客服也很難找人，並非成熟的運具服務；她也憂心GoShare未來也退場，建議市府加強監督業者機制，包含增加投車與服務範圍，也要完善App、客服服務，才能提升使用量。

交通局說明，租還流程已請業者加強宣導，並提供多元管道蒐集反饋意見；交通局也會持續與業者溝通擴大營運，提升租借意願。