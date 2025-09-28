聽新聞
昔偷渡客明燈 通霄電廠4號煙囪拆除
苗栗縣栗縣通霄火力發電廠4、5號複循環發電機組今年3月除役，4號機組的煙囪昨晚進行「放倒」拆除作業，高達120公尺的大煙囪倒地，伴隨大量粉塵與轟然巨響，從此走入歷史。5號機煙囪預計短期內也將拆除，通霄海岸最醒目的煙囪地標將逐步變貌。
通霄火力發電廠靠海，1990年前後數年是大陸偷渡客最盛的年代，當時電廠的5支大煙囪，以紅白相間的色彩著色，並有警示燈閃爍，意外成了指引偷渡客上岸的「明燈」。台電後續因應用電需求，2000年起商轉第6號複循環機組，也讓通霄電廠多了第6支煙囪。
通霄電廠近年來擴建更新，舊的1、2、3號複循環發電機組2017年除役，2019年3支彩繪煙囪陸續拆除「功成身退」；4、5機組去除塗裝後呈現水泥色，為配合通霄電廠第2期更新擴建工程，皆於今年3月31日除役。
廠方指出，第4號舊煙囪昨晚「放倒」，技術團隊採用專業的「伐樹」原理，在煙囪底部鑿出開口，利用自身重量使煙囪傾倒至指定區域；為確保電力系統安全，放倒作業期間，第6號機組配合降載運轉。
第4號煙囪拆除作業從昨下午5時進行至晚上7時，6時41分成功放倒，倒地後先是撞擊出大片煙塵，隨後傳出巨響，場面壯觀，吸引不少攝影好手取景，紀錄這歷史性一刻。5號機組煙囪預計短期內也會拉倒，第6號機組及彩繪煙囪商轉不到30年，數年內仍將保留及運轉。
通霄電廠廠長黃達義指出，電廠原有的6座發電機組煙囪都高達120公尺，陪伴鄉親數十年，是地方民眾的共同記憶，如今舊煙囪卸下重任，向鄉親道別。
