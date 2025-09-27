同屬機場城市！美加州安大略市訪桃園 與張善政交流

桃園市坐擁桃園國際機場，與同樣擁有國際機場的美國加州安大略市有直航航班往來，美國加州安大略市副市長Alan D. Wapner今天到桃園市政府拜會市長張善政，雙方就機場、物流及體育等方面交流意見，盼在產業上有進一步往來。

張善政與經濟發展局長張誠、秘書處長于建國、觀光旅遊局主任秘書李復華等人歡迎Alan D. Wapner與市府團隊到來；Golden Ontario Holdings有限責任公司總經理Gary Hui-Li Dou、全球AI促進協會執行長田森豪、理事長張美麗、專員梅書銘等人也一同與會。

張善政說，桃園與安大略市發展背景相似，桃園市鄰近台北港，安大略市則鄰近洛杉磯港及長堤港，具備地點、交通及腹地優勢，且2個城市都是國際機場所在地，相信雙方有許多可以互相交流學習的地方。

桃園市與安大略市所在的聖貝納迪諾郡於2017年締結為姊妹市，桃園國際機場及安大略機場也有兩家航空經營直航航班，受到旅客歡迎。張善政強調，桃園不論與聖貝納迪諾郡或安大略市關係都非常密切，期待未來持續在機場、物流、產業及體育等多元領域的交流。

張善政也提到，桃園是棒球之都，職棒隊伍樂天桃猿隊的主場即在桃園，此外青少棒球隊在國際賽事中亦是常勝軍，11月首次由市府主辦亞洲職棒交流賽，台、日、韓三國職棒隊伍將聚在桃園棒球場切磋球技。

Wapner副市長表示，安大略市重視城市的經濟發展，除了擁有安大略國際機場外，亦有3條高速公路、2條鐵路交會，便捷的交通路網使其成為南加州重要的物流重鎮。亞馬遜（Amazon）公司也在安大略市設立全美最大的物流中心，倉儲物流產業為當地帶來許多就業機會。

Wapner說，安大略市一直以來都是一個「運動城市」，舉辦過許多體育盛會，例如冰球與足球比賽。接下來的2026年世界盃以及2028年奧運會都將在安大略市所在的南加州舉行，安大略市正在興建一座新的棒球場，更計畫興建一處美國最大的綜合設施，同時也非常歡迎桃園產業各界能到安大略市參與投資。