桃園脊髓損傷潛能中心30周年 助逾3千人次不放棄築夢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫今天出席桃園市脊髓損傷潛能發展中心30周年慶，與參加活動的會員來賓合照。圖／脊髓損傷潛能發展中心提供
國民黨主席朱立倫桃園市副市長王明鉅今天下午參加席脊髓損傷潛能發展中心30周年大會，朱立倫肯定，該中心30年協助逾3190人次的脊髓損傷者，參與中心的職能、生活及工作室等重建、訓練，許多重度損傷者受鼓勵不放棄築夢者。

王明鉅表示，他對中心長達30年結合民間的資源，持續協助脊損傷友生活重建、提供就業訓練等服務很感動也肯定，他承諾市府會持續推動地區醫療，及挹注復健資源，由社會局、勞動局提供身障者家庭就業重構各方面實質協助。

社會局表示，脊髓損傷潛能發展中心從草創到發展、創新，除了公部門協助，也源於許多企業、社團或個人大力支持，今天現場頒發奉獻獎給三位長期支持中心的重要人士還包括宏國關係事業林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見、身心障礙聯盟常務理事暨脊損中心第二任董事長劉金鐘，以及脊損中心資深董事林哲豊，因為他們的願力、信念與行動，成就更多新生命的希望。

脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興說，隨著超高齡社會來臨、傷友老化與失能情形加劇，生涯照護的議題更顯重要，相信只要提供良好照護環境，傷友都能發揮長才、對社會有所貢獻，將持續推動新的服務藍圖，中心將啟動脊髓損傷樂活園區，打造希望共生家園計畫，在傷友照護服務的拼圖上，補足更貼近傷友全程生涯的關懷。

中心說明，30周年是里程碑，更是新的起點，一段段傷友的奮鬥故事，是社會大眾共同譜寫的生命樂章。未來，中心將持續成為傷友堅實的依靠，並邀請社會各界一同攜手，成為傷友與其弱勢家庭黑暗中那道希望之光，照亮更多新生命前行的道路。

市議員周玉琴、魏筠、黃崇真、社會局長陳寶民、羅東博愛醫院副院長鄧復旦、脊髓損傷聯合會理事長張木藤都參加中心30周年慶活動。

桃園市脊髓損傷潛能發展中心30周年慶，許多長期投入關懷和幫助中心重建者都到場祝賀。圖／脊髓損傷潛能發展中心提供
朱立倫 桃園 復健

