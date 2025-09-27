快訊

前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

桃園寵物嘉年華 張善政與市民帶毛孩搭機捷友善專車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政今天和毛孩、毛孩主人一起搭機捷，體驗友善專車，大家都覺得既友善又開心。圖／桃園市農業局提供
桃園市長張善政今天和毛孩、毛孩主人一起搭機捷，體驗友善專車，大家都覺得既友善又開心。圖／桃園市農業局提供

桃園寵物嘉年華今天下午在機捷A19體育園區站登場，市長張善政與多位市民朋友帶各自的毛小孩搭捷運，也是動保處、桃捷公司首次推出的一日限定寵物友善專車，實現桃園要成為全台最友善寵物的城市願景。

張善政表示，有多位毛小孩的主人分享流浪犬在愛心家庭，重獲溫暖照顧的動人故事，活動現場也有寵物登記領養區，鼓勵市民踴躍登記，為動物們尋得溫暖的家，市府持續推動寵物友善政策，已建置30座寵物公園，超過180處寵物友善場域，未來將持續朝200處目標邁進；日前啟用的南區寵物公園除了規畫貓咪專區，還提供寬敞的運動空間，讓毛孩們能盡情奔跑與社交。

動保處長王得吉說，桃園市寵物嘉年華亮點十足，包括柴語錄主角「廢柴」見面會，「Let's show time舞台走秀」、飛盤狗花式表演等，融合知識與趣味。另外同步響應9月28日「世界狂犬病日」，有免費狂犬病疫苗施打攤位與寵物晶片登記服務。

農業局長陳冠義表示，為落實動物保護理念、推廣正確飼主責任觀念，桃園市多年來推動「桃樂動物友善城市計畫」，逐步建構寵物公園、開放空間及友善設施等，今年更透過績優里頒獎，表揚積極響應動保政策的社區力量，展現公私協力推動動保教育成果，肯定地方落實寵物友善城市的努力。

桃園市長張善政和大人、小孩牽著毛孩準備到的捷運站搭寵物友善專車。圖／桃園市農業局提供
桃園市長張善政和大人、小孩牽著毛孩準備到的捷運站搭寵物友善專車。圖／桃園市農業局提供

