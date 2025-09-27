古秀妃出席苗栗活動 籲全國客家鄉親挺花蓮

客家委員會主任委員古秀妃今天到苗栗縣出席「114年度苗栗縣客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫」成果匯演，致詞呼籲全台客家鄉親齊心相挺花蓮縣，盡己之力、互相幫忙。

「114年度苗栗縣客家歌謠、八音暨採茶戲推廣計畫」成果匯演，今天在苗栗縣政府文化觀光局中正堂舉行，古秀妃及苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人出席。

古秀妃表示，近日看到花蓮縣因颱風侵襲造成多個家庭破碎，心中感到不捨。花蓮縣光復鄉的客家人口約占2成，全台各地的客家鄉親，無論身在何處，都應該互相照顧、彼此扶持，客家的生命力才能延續下去。

古秀妃說，苗栗縣府對客家事務重視，展現高度支持與合作的態度，讓客委會倍感溫暖，也堅定中央與地方持續合作的決心。

古秀妃分享2項活動，首先是邀民眾參與「2025客家歌謠交流觀摩賽」，10月14日報名截止；另外，客委會攜手紙風車劇團打造客語親子劇「燈怪」，接下來將在苗栗登場，邀民眾到場同樂。