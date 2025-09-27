聽新聞
「與神同行」土地公民俗藝術節熱鬧登場 桃警同步宣導交通安全
「2025土地公民俗藝術節」今午在桃園市桃園區熱鬧登場，百餘宮廟陣頭齊聚，桃園警分局全力投入交通疏導及安全維護，也結合「交通安全月」宣導，提醒民眾響應「人本交通、停讓文化」與「車輛慢看停、行人安全行」等理念，深化交通安全意識。
桃園分局說，活動於今午1時30分先在桃園市政府前廣場舉行「百神會師起駕儀式」，2時30分展開會師踩街，隊伍將行經中山路、中山東路、三民路、中央街，全程約3.2公里，估計步行約90分鐘，參與的宮廟陣頭百餘團，場面熱鬧，當踩街隊伍抵達新永和市場停車場後，將由市長張善政於紅壇區主持場面隆重莊嚴的「主獻大典」。
由於活動參與團體眾多，為避免交通壅塞，除於周邊路段派遣警力與義交人員執行管制，主辦單位也預先於各重要路口設置「提醒指引」牌面，提醒用路人提前改道行駛，分散活動路線車流，避免造成交通壅塞。分局長王智民說，透過節慶活動宣導交通安全月，更能讓民眾留下深刻印象，進一步推廣交通安全文化。
主辦單位也為民眾與工作人員提供便利，特別申請部分道路開放紅、黃線臨時停車，自今天上午10時起至明天（28日）下午11時止，包含有自強路（三民路二段至鎮撫街）、中央街（青溪一路至民光東路段）、青溪二路（中央街至朝陽路段）、青溪三路（中央街至日光路段）、朝陽街（青溪一路至民光東路段）、三民路（成功路二段至萬壽路二段）、民光東路（中央街至福元街）。民眾可依指引停車，以利活動順利進行。更多資訊可至「土地公民俗藝術節」臉書粉絲專頁查詢。
