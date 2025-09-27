「左流右新」10月1日起開打 苗栗64家醫療院所不收掛號費

苗栗縣配合疾管署將從10月1日起同步開打公費「左流右新」流感與新冠LP.8.1疫苗，並與縣內85家醫療院所簽定合約，其中64家免收掛號費，占比約75％，65歲以上長者於同日完成「流感+新冠」雙疫苗接種，可獲隨機小禮品1份；教育處要求落實「生病不上課、不上班」原則，請感染流感者佩戴口罩，適當休息、補充水分及依醫師指示接受治療，並盡量與家長溝通，讓學生在家休養到症狀解除後24小時再返校上課。

縣府指出，為防範秋冬疫情威脅，今年公費流感疫苗10月1日起開打，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，接種廠牌隨機分配，將要求衛生局加強宣導，消弭民眾疑慮，提醒把握時機接種，特別是高齡者及高風險族群，以提升保護力；另外，開學後校園流感病例快速上升，已有不少學生感染，也請教育處督導學校鼓勵師生接種，並落實勤洗手、戴口罩等防護措施，避免校園群聚感染。

衛生局表示，苗栗縣今年共採購5家廠牌合計13萬6000劑流感疫苗，分為2階段開打，也針對50歲以下非公費流感疫苗施打對象的教職員，自購1800劑以提升校園防護力；10月至11月間，衛生所及合約醫院規畫假日接種站14場、夜間門診3場及社區接種站51場，總數共68場，盼提供多元便民服務。

全縣167所學校全面採用疫苗接種行政電子化系統(NIAS)，提供家長流感疫苗線上簽署，確實掌握國小、國中、高中職及五專一至三年級學生接種意願及完成率，規畫10月3日至31日完成全縣學生流感疫苗接種。

此外，也提供行動不便長者多元接種方式包括「免下車服務」、醫師到府接種、進入長照機構服務，讓長者免於舟車勞頓即可獲得保護。

教育處表示，將強化教職員工、學生及家長衛教宣導建立良好衛生習慣，養成勤洗手、注意手部與呼吸道衛生、咳嗽禮節等習慣，盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如有呼吸道症狀時佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，與他人交談時，盡可能保持1公尺以上距離。

此外，也宣導教職員生、家長注意危險徵兆，感染流感者如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續72小時等危險徵兆，盡速就醫。如前往傳染病流行地區旅遊、學術交流，可評估需求或依「旅遊醫學門診」諮詢建議，採取接種疫苗等措施。