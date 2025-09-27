AI舉發小心荷包！桃園火車站後站臨停「超過3分鐘」就噴錢

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市警局自10月1日零時起，後站臨時下車區建置的「違規停車偵測科技執法」，汽機車臨停超過3分鐘，AI攝影機會自動拍照舉發，罰鍰600至1200元不等。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警局自10月1日零時起，後站臨時下車區建置的「違規停車偵測科技執法」，汽機車臨停超過3分鐘，AI攝影機會自動拍照舉發，罰鍰600至1200元不等。記者陳恩惠／翻攝

桃園火車站後站要「開罰」了！隨著廣一地下停車場施工，周邊違停釀塞車亂象不斷，桃園市警局自10月1日零時起，後站臨時下車區建置的「違規停車偵測科技執法」，汽機車臨停超過3分鐘，AI攝影機會自動拍照舉發，罰鍰600至1200元不等，小心荷包失血。

交通警察大隊指出，違停偵測建置後，於8月1日至9月26日宣導期間，桃園火車站後站臨時下車區，總計偵測違規停車件數有1303件，平均每天23件，顯示違停亂象仍嚴重，宣導期間雖不會開單，但自10月1日起，凌晨0至6時的「深夜時段」時段仍以勸導為主，每天上午6時開始，所有違停行為將依法舉發。

這次建置的AI攝影機，能自動偵測車輛停等時間，一旦超過3分鐘，經偵測認定後，就會自動取證拍照開罰，不必再靠員警人工巡查；再次提醒，科技執法無死角，無論汽機車都別抱僥倖心理，以免「一停收罰單」。

交大說明，後站平面停車場距離臨時下車區不到100公尺，呼籲民眾載客後勿久留，應善用周邊停車場；科技執法目的並非「開罰」，而是要「維持車流順暢，提升周轉率、避免道路回堵」。

為了提醒民眾，桃園火車站後站臨時下車區，已設置告示牌「違規取締、科技執法」、「禁止臨停等候、僅供下車」臨停等待逾3分鐘就屬違規，將開罰新台幣600元至1200元以下罰鍰。

桃市交通警察大隊說，桃園火車站後站臨時下車區已設有明顯的「違規取締、科技執法」、「禁止臨停等候、僅供下車」告示牌，臨停等待逾3分鐘就屬違規，將開罰新台幣600元至1200元以下罰鍰。記者陳恩惠／翻攝
桃市交通警察大隊說，桃園火車站後站臨時下車區已設有明顯的「違規取締、科技執法」、「禁止臨停等候、僅供下車」告示牌，臨停等待逾3分鐘就屬違規，將開罰新台幣600元至1200元以下罰鍰。記者陳恩惠／翻攝

