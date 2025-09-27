司馬庫斯前聯絡道今早坍方交通中斷 最快今下午3點搶通

新竹縣司馬庫斯今天早上7點30分發現距離部落約800公尺處，發生落石坍方，部落大型機具已於8點立即於現場展開破碎與清除作業，司馬庫斯部落表示，依目前進度，預計最快約下午3點， 才能進行單向搶通。

司馬庫斯部落表示，已通知今日入住旅客，最快下午3點以後進入管制口，並且密切告知搶通最新動態。另已通知昨日入住旅客，目前尚未搶通，請待在部落，等待最新搶通消息後，再通知旅客下山。

針對坍方狀況，司馬庫斯部落表示，今早7點30分許發現距離部落約800公尺處發生落石坍方，初步研判為凌晨時段形成。部落大型機具已經在現場展開破碎與清除作業，預計最快下午約3點才能進行單向搶通，最新進度會同步於粉專更新。