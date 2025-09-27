竹縣2024東興圳光藝節榮獲金點設計獎 12月盛大登場

由新竹縣政府主辦的「2024東興圳光藝節．寫一首詩給路上的風景」，榮獲「金點設計獎」整合設計類專業策展殊榮。新竹縣長楊文科表示，這項榮耀不僅肯定了新竹縣推動文化策展的專業與創新能量，更代表新竹縣的文化品牌成功躍上國際舞台。

「2024東興圳光藝節」以竹北東興圳公園自然景致為出發點，透過藝術裝置演繹河面波光、雨滴落水等細節，並結合新詩創作與光影藝術，讓民眾置身其中，彷彿走進一幅詩意畫卷。這屆策展由都市藝術工作室執行，秉持尊重環境、不過度干擾的原則，展現藝術與自然共生的價值。

楊文科表示，「2024東興圳光藝節」能在眾多國際競爭者中脫穎而出，顯示新竹縣以地方人文為基底，結合專業策展團隊所展現的策劃能量，獲得國際專業設計獎項高度肯定。

文化局長朱淑敏表示，金點設計獎為全球華人市場最具指標性的專業設計獎項之一，今年度共有來自台灣、中國大陸、香港、澳門、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、印度、波蘭、美國、澳洲、德國、加拿大、比利時、喬治亞等19地優秀設計作品參賽，東興圳光藝節能獲此殊榮，殊為難得。