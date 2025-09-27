快訊

秋分已過...大溪月眉濕地落羽松秘境染橘紅 生態豐富可申請導覽

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
月眉濕地落羽松現況，漸染橘紅。圖／水務局提供
月眉濕地落羽松現況，漸染橘紅。圖／水務局提供

秋分過後，桃園市大溪月眉濕地開始落羽松開始染成橘紅色，水務局表示，市府結合月眉、瑞興濕地等水岸場域，打造生態保育與環境教育兼具的學習空間；每年中秋落羽松由翠綠逐漸轉為橘紅，倒映在水面上，為環境披上一層浪漫景致，成為熱門拍照、散心的療癒秘境。

水務局指出，月眉濕地占地廣闊，不僅具有水質淨化功能，還規畫多元環境教育課程如「濕地牌天然淨水器」，透過簡易實驗讓學童直觀了解植物與土壤如何過濾水質；以及「月眉濕地的不速之客」課程，引導民眾認識外來入侵種的生態衝擊，培養環境守護意識，藉由寓教於樂的方式，在美景中學習，進一步認識濕地的重要價值。

此外，月眉鄰近的瑞興濕地也以人工濕地工法，展現水資源循環應用，結合沉澱、植物吸收、土壤過濾與生物作用，讓處理後的放流水能再次回歸自然，並吸引青蛙、蜻蜓與水鳥棲息，逐漸建立多樣化的生態鏈。瑞興濕地與月眉濕地相互串聯，構築出「濕地三角帶」，展現桃園市邁向低碳、自然、可親近城市的施政理念。

水務局說明，大漢溪水岸據點不僅展現水資源循環利用的永續精神，更提供市民一處親近自然、寓教於樂的最佳場域，市民朋友可以利用教師節、中秋節連續假日相約大溪，把握秋冬賞景最佳時節，漫步於大溪月眉濕地的落羽松林道，體驗四季更迭的自然魅力，同時參與環境教育課程，培養愛護水資源與守護生態的行動力，與桃園一同打造永續家園。

如需導覽參訪可以到下列網址，填寫月眉濕地&石門水資源回收中心參訪預約資料https://forms.gle/giN8TN3PkJDwj2zA9

瑞興濕地與月眉濕地相互串聯，構築出「濕地三角帶」，右為大漢溪。圖／水務局提供
月眉濕地即時非假日也有不少遊客。記者鄭國樑／攝影
遊客可以上網申請導覽月眉、瑞興濕地生態。圖／水務局提供
人工濕地 水資源 桃園

