「共振、脈動」2025國際口簧琴論壇苗栗聯大登場 百人吹奏口簧琴

苗栗縣政府主辦的2025國際口簧琴論壇─lubuw na hma‘uy 舌尖上的口簧琴，今天上午在國立聯合大學國際會議中心登場，印尼峇里島及爪哇、菲律賓、馬來西亞、越南、美國及台灣6國共34位音樂家與學者齊聚，論壇以「共振·脈動」為題，象徵聲音的共鳴、文化的律動及族群的交流，希望展現苗栗推動國際文化交流的努力和成果。

今天的論壇開幕式，安排「世界共振、百人齊響」，來自國際與台灣在地的演奏者、文化工作者、學者及泰安鄉學童，以100件口簧琴同時吹響的場面為論壇揭開序幕，期盼傳遞跨越國界的共鳴與文化。

縣府原民處表示，口簧琴（Lubuw）為歷史悠久的樂器，這次論壇規畫4大主題，包括「文化記憶與族群認同」、「工藝技藝與儀式實踐」、「當代表演與跨界創作」及「保存、共學與未來網絡」，就口簧琴於文化傳承及當代表現的多重價值探討，同時也研討促進跨文化合作的可能性。

這次論壇系列活動，另一大焦點是9月27日周六晚間6點30分在泰雅原住民文化產業區舉行的「口簧琴之夜」國際音樂會，屆時6國音樂家將同台演出，將呈現口簧琴在多元文化背景下的獨特魅力，並特別展現泰雅族器樂文化，讓觀眾體驗台灣原住民族音樂藝術之美，見證地方文化資產躍上國際舞台。