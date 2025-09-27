2026桃園燈會 落腳虎頭山園區

2026桃園燈會選址昨天出爐，明年活動將在虎頭山創新園區與周邊水岸河畔舉行，市府預計花費5200萬元，盼形成地方節慶特色，但民代指園區場地不大，過去在此辦燈會曾有交通紊亂、人潮打結情況，應留意；觀光旅遊局表示，標案才剛上網，後續會嚴謹規畫。

2024桃園燈會也在虎頭山園區舉辦，12天活動吸引165萬人次造訪，更創單周末50萬人次紀錄，但龐大人潮與車潮也帶來周邊交通紊亂壅塞、接駁車久候1小時與上廁所大排長龍等情形。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，虎頭山園區不大，若攤販集中不分流，排隊人潮堵住賞燈通道，動線肯定打結，民眾難免抱怨；園區旁的成功二橋近2個月就要動工，工期要持續到明年元宵後，活動期間的交通與安全控管一定要做好。

觀光旅遊局表示，桃園燈會有南北輪流舉辦慣例，北區以南崁溪沿岸為主，南區則是老街溪，盼「固定節慶、固定地點」營造地方特色，帶動發展。由於燈會去年與台灣燈會結合在青埔與老街溪沿岸舉行，所以今年拉回虎頭山，這裡除了是桃園人熟悉的場地，也有把交通納入考量。

觀旅局指出，明年會場從虎頭山園區沿南崁溪一路延伸到三民公園水岸河畔，而三民公園旁的新永和市場有廣大停車腹地，小檜溪重劃區內也有許多未開發土地。雖然活動方向與細節要等10月決標才明朗，但市府已在盤點可利用空間，活動也會有接駁車，方便民眾賞燈。