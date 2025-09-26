張善政：桃園電力自給率逾150% 仍存在電力供給隱憂

桃園市長張善政下午前往桃園會展中心，出席永續能源論壇，指出能源供給是產業發展重要基礎，唯有確保穩定供電，才能持續強化台灣產業競爭力。

張善政表示，雖然桃園電力自給率逾150%，但仍存在電力供給隱憂，輸配電設施亟待強化。中央能源政策轉變前，市府將結合專家與企業力量，善用在地資源，推動多元發電技術，為工業區及高耗能產業提供更穩健的電力支援，也盼企業積極投入能源發展，降低對傳統能源的依賴，自主掌握未來的能源需求。

台大水工實驗所執行顧問李鴻源表示，桃園有許多埤塘及石門、桃園兩大水圳，具備發展小型水力發電重要優勢，目前已針對多個潛力場域規畫評估，期盼透過論壇凝聚產官學共識，推動桃園成為永續能源示範城市，讓世界看見台灣在能源轉型上的驕傲與潛力。

阿曼王國駐台北商務辦事處處長穆罕默德‧阿巴拉米表示，全球正積極邁向淨零碳排目標，阿曼王國持續推動永續發展，期盼進一步與桃市府深化合作，攜手推動綠色永續發展。

張善政表示，永續能源應以創新思維發展多元供電體系與技術，提升電網韌性，論壇邀集多位學者專家，聚焦小型水力發電、氫能等新興技術，盼能引領桃園企業掌握新興能源趨勢，積極導入創新方案，打造桃園為帶動台灣能源轉型標竿城市。

張善政說，台灣土地有限，近期發電廠事故及颱風重創南部光電設施，更突顯現行能源結構風險。桃園擁有豐富水資源，具備推動小型水力發電優勢，藉由區域性的電力供給，更可減輕輸配電系統壓力；此外，氫能與小型核能（SMR）等新興技術已在國際試驗，也應納入轉型藍圖，為台灣建構更穩健的能源系統。

經發局表示，論壇聚焦氫能、建築整合太陽能（BIPV）、有機薄膜太陽能（OPV）、小型風力、波浪與微水力發電、儲能系統與虛擬電廠等新興能源技術，並設置展示專區，展現國內外最新成果，促進產業鏈與新興技術的交流合作。