2026桃園燈會選址今出爐！議員點2問題籲市府關注

2026桃園燈會選址今天出爐，明年活動將在虎頭山創新園區與周邊水岸河畔舉行，市府預計花費5200萬元，盼形成地方節慶特色，但民代指園區場地不大，過去在此辦燈會曾有交通紊亂、人潮打結情況，應留意；觀光旅遊局表示，標案才剛上網，後續會做嚴謹規畫。

虎頭山基地創新園區原為國軍醫院與海巡訓練基地，面積約4.7公頃，配合亞洲矽谷計畫改建後，部分房舍保留作研發中心辦公室，也有部分改建成展廳；2024桃園燈會在園區舉辦，早期留下的司令台就變成雷射光影舞台，一旁也有適合親子同樂的互動燈具，加上南昌公園燈區，12天活動共165萬人次造訪，但龐大人潮也造成些許紊亂。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，2024桃園燈會的虎頭山園區場地不大，攤販過於集中且性質不分，吃的玩的都混在一起，結果排隊人潮堵住賞燈通道，民眾興致受影響，難免會有抱怨，市府應引以為戒；另外，園區旁的成功二橋預計今年10、11月動工，工期會持續到明年元宵之後，燈會的交通與安全控管也要做好。

觀光旅遊局表示，桃園燈會有南北輪流辦的慣例，北區以南崁溪沿岸為主，南區則是老街溪，盼「固定節慶、固定地點」模式營造地方特色與傳統，進而帶動發展。桃園燈會前年在虎頭山園區舉辦，去年與台灣燈會結合在青埔與老街溪沿岸，今年再拉回虎頭山，除了是桃園人熟悉的場地，也有交通腹地考量在內。

觀旅局指出，今年活動會場從虎頭山園區沿南崁溪一路延伸到三民公園水岸河畔，而三民公園旁的新永和市場有廣大停車腹地，小檜溪重劃區內也有許多未開發土地。雖然活動方向與細節要等10月決標才會明朗，但市府已在盤點可利用空間，活動也會有接駁車，方便其他地區民眾前來賞燈。